Безопасность, скорость и адаптивность российских ИТ-решений

О чем говорит современный рынок ИТ? Делимся мнением Zunami о ключевых трендах в дайджесте.





Острый вопрос информационной безопасности





Один из самых обсуждаемых вопросов на рынке — как обезопасить огромные массивы данных клиентов и пользователей, которые проходят через российские ИТ-компании. Например, в сфере fintech заявили, что приватность в России находится на критически низком уровне. Сегодня практически о любом человеке можно получить много информации. К тому же крупные атаки хакеры начали проводить с использованием ИИ, что повышает риски взломов и утечек.





Российские цифровые системы реагируют на существующие запросы по кибербезопасности и ищут решения, которые обеспечат максимальную защиту данных пользователей. Например, платформа сопровождения страхования Zunami работает с помощью технологии блокчейн, которая обеспечивает сохранность данных за счет приватных каналов между всеми участниками. Для получения доступа к любому каналу используется шифрование, тип которого адаптируется под тип данных. С помощью такой технологии хранения и передачи информации риск утечки становится минимальным, а потенциальные угрозы отслеживаются мгновенно и круглосуточно.





Скорость реализации инноваций





Другая тенденция — запрос на быстрые запуски новых решений. В бизнес-среде отмечаются значительные задержки в реализации инициатив и инноваций: для ускорения этих процессов используют цифровые инструменты отслеживания выполнения целей.





Для обеспечения высокой скорости запусков часто используется проектный подход — для каждого решения собирается команда из специалистов разных профилей, которые фокусируют все свое внимание на запуске продукта. Безусловно, если команда обладает сильной экспертизой, это помогает четко определить боль клиента, генерировать гипотезы и находить оптимальные решения любых трудностей на его пути. Определенный уровень свободы в принятии решений избавляет проектную команду от лишних согласований и защит. При этом запуск продукта происходит не в момент финальной доработки, а на том этапе, когда он может закрыть базовые потребности клиента, а далее своевременно дорабатывается и доводится до совершенства.





Клиенты — двигатель цифровизации





Цифровизация в России идет полным ходом. По прогнозам, на цифровых платформах будет работать четверть всего трудового населения страны к 2030 году.





Главным стимулом для ускорения этого процесса стали клиенты крупных компаний. Например, на рынке отмечают большее количество запросов на отказ от бумажного документооборота: сегодня все чаще обращают внимание на полностью электронные решения. Уже сейчас становятся очевидны плюсы полной цифровизации процессов: например, Process Mining в логистике, которая позволяет выявить неоптимальные маршруты.





Цифровой документооборот, по которому работают сервисы в страховании, уже закрывает современные требования клиентов. Количество документов, которые нужно загрузить в систему, например, для урегулирования претензии, сейчас сводится к минимуму, а все операции происходят онлайн. Для лучшего понимания, какой именно продукт нужен клиентам, происходит оцифровка их пути на платформах. Это помогает в моменте видеть, где возникают сложности, чтобы оперативно улучшать клиентский сервис.





Какие масштабы покрывают российские ИТ-решения?





Сегодня значительная часть крупных компаний задействует набор из сотен информационных систем. Компании-пользователи условно разделили их по трем категориям: полностью адаптированные к работе, требующие развития и требующие замещения. Кроме того, было отмечено, что современные цифровые решения должны быстро и просто адаптироваться под нужды каждой отдельной компании или даже подразделения. Многие системы, по словам экспертов, не «докручиваются» до корпоративного уровня.





С растущим количеством переходов на цифровые платформенные решения, растет и потребность в устойчивых системах, которые смогут выдержать большой наплыв пользователей одномоментно. Например, благодаря технологии Hyperledger Fabric, платформы могут выдержать гораздо больше пользователей, чем есть в настоящий момент, и закрыть даже самые масштабные процессы. Также за счет технологий становится возможным наладить сложный процесс цифрового потокового страхования, который особенно актуален в контексте цифровой логистики.





Ключевой тренд, который выявили эксперты Zunami - ИТ-эффективность и клиентский сервис, а также ориентир на оптимизацию расходов и нагрузки на сотрудников. Борьба за уникальность становится все тяжелее, и компании стали больше обращать внимание на то, насколько прост клиентский путь, насколько быстрее, удобнее и эффективнее закрываются потребности пользователя.



