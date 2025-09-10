Криптокредитование от Granthera — скорость и доверие

Granthera объявляет о запуске криптокредитования для физических лиц. Этот шаг переводит индустрию из нишевого сегмента в массовый розничный инструмент. Клиенты могут получить ликвидность без продажи активов, сохраняя BTC, ETH и другие криптовалюты в портфеле. Смарт-контракты автоматизируют процесс и обеспечивают скорость сделок. Доступ возможен из любой точки мира без лишней бюрократии и банковских барьеров.