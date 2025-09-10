ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:16
Кинопарк "Москино" отметит День города большим музыкальным шоу
22:16
UTribe начинает полномасштабную работу: цифровое золото для всех
21:09
Криптокредитование от Granthera — скорость и доверие
20:09
Департамент спорта Москвы поддержал теннисный турнир памяти Юрия Лужкова
19:04
Система экологического менеджмента подтверждает эффективность программ KAMA TYRES
12:20
Почему "бесплатный интернет" опасен: разъясняет Алексей Кузовкин
17:45
Интеграция Carrot quest и amoCRM позволяют в несколько раз быстрее обрабатывать обращения
17:28
Почтовая марка и выставка «Москва и жизнь»: в столице вспоминают Юрия Лужкова
14:47
Безопасность, скорость и адаптивность российских ИТ-решений
09:23
Путь Виктора Мангазеева от турагенства до проекта Tiger Trade
13:38
Эксперты оценили программу Get More от Granthera Group
21:27
Малайзийский султан осмотрел вертолетную технику на заводе в Казани
17:20
Восстановление BTC в июле создает окно возможностей для майнеров
13:19
Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары
07:38
ATAMAI: как российский бренд ноутбуков меняет рынок техники в условиях импортозамещения
20:48
Green Retail 2025: VI конференция для садовых центров, питомников и ритейлеров загородного рынка пройдет с Москве
18:15
МРКФ-2025: география кинофестиваля охватит более десятка городов России
21:10
Работников шинной отрасли наградили в столице Татарстана
20:53
Янтарный стиль по-русски: уникальную коллекцию костюмов покажут на AmberForum'25
21:43
ООО Континенталь внедрило новую схему поставки металла
21:22
Второй Национальный форум «Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня»
19:18
Ювелиры Янтарного комбината Ростеха превратили янтарь в изумруд
17:27
Государство, креативные индустрии и бизнес должны, объединившись, задавать вектор развития страны: Эд Барк
19:34
Экстрим на бетоне: скейтеры и BMX-звёзды устроили шоу в парке Юрия Лужкова
13:42
Трамп против Пауэлла: сражение вокруг штаб-квартиры ФРС
01:11
«Русский Свет» и Novo BI начинают цифровую трансформацию процессов планирования и логистики
23:51
Аудиоиндустрия 2025: экспертный разбор новинок, провалов и будущего технологий от Артёма Иванова
18:10
Яуза, Таганка, МГУ: ретроралли покорило знаковые точки Москвы
11:03
Предпоказ уникальных аукционных лотов в Москве устроил Янтарный комбинат Ростеха
08:32
В рамках фестиваля The BOWL 2025 в парке Юрия Лужкова пройдут бесплатные мастер-классы по скейтбордингу
01:16
Ольга Нестеренко стала украшением номера модного международного журнала «Grazia Bulgaria»
16:44
Fix Price помог облагородить территорию усадьбы Брянчаниновых в Вологде
10:04
Артем Щепинов рассказал, почему реестр оборудования для майнинга выгоден как властям, так и участникам рынка
 Больше новостей
» » Криптокредитование от Granthera — скорость и доверие
-

Криптокредитование от Granthera — скорость и доверие

Поделиться:
Бизнес
2 154

Granthera объявляет о запуске криптокредитования для физических лиц. Этот шаг переводит индустрию из нишевого сегмента в массовый розничный инструмент. Клиенты могут получить ликвидность без продажи активов, сохраняя BTC, ETH и другие криптовалюты в портфеле. Смарт-контракты автоматизируют процесс и обеспечивают скорость сделок. Доступ возможен из любой точки мира без лишней бюрократии и банковских барьеров.

Granthera формирует инфраструктуру, где институциональный и розничный капитал работают синхронно. Это создаёт новый рынок кредитования, который быстрее и прозрачнее классического банкинга.

Система комментирования SigComments