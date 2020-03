Moto G8 наконец то официально анонсирован: характеристики

Moto G8 в цветах Capri Blue и White Prism

В семействе Moto G8 появился еще один участник - и это Moto G8, который прибывает, как обычно, позже всех. После запуска Play, Plus и Power мы наконец-то получили ванильную модель. В прошлом году «большая семерка» достигла хорошего баланса между затратами и возможностями, но преемник 2020 года существенно меняет формулу.6,4-дюймовый дисплей с разрешением 720p + отмечает заметное снижение плотности пикселей (у G7 был 6,2-дюймовый дисплей 1080p +). Камера для селфи по-прежнему имеет 8-мегапиксельный сенсор (1,12 мкм пикселей), но теперь она находится внутри отверстия, а не в каплевидной выемке.Тройная камера на задней панели - это обновление. Он оснащен новым 16-мегапиксельным основным блоком (1,12 мкм пикселей за объективом f / 1,7), а также 8-мегапиксельной ультра-широкоугольной камерой (119 °) и 2-мегапиксельной макрокамерой.Четвертый модуль - система лазерной автофокусировки. Основная камера может записывать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду, как и раньше. Для сравнения, у G7 была 12-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельный датчик глубины, у G8 Plus - 48-мегапиксельная основная и 16-мегапиксельная сверхширокоугольные камеры (плюс экран 1080p +). Motorola Moto G8 также имеет лучший чипсет Snapdragon 665 (также встречающийся в G8 Plus). Графический процессор Adreno 600 класса почти в два раза быстрее, чем графический процессор 500 класса на старой модели, процессор немного быстрее.Конфигурация памяти такая же, как и в прошлом году, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ (доступно 51 ГБ). Это телефон с двумя SIM-картами, но вместо второй SIM-карты можно установить карту microSD.Новая модель оснащена батареей большего размера - 4000 мАч, что соответствует G8 Plus и Play (у старого G7 был аккумулятор на 3000 мАч). Тем не менее G8 поддерживает только 10 Вт.Зарядка осуществляется через порт USB-C снизу, также есть разъем для наушников 3,5 мм сверху. Bluetooth 5.0 доступен, если вы хотите слушать музыку без проводов. Как обычно, логотип Motorola на задней панели телефона выполняет функцию считывателя отпечатков пальцев.