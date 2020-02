Realme 6 и 6 Pro будут анонсированы в ближайшее время

With 9 million+ satisfied users in India within 18 months, the #realme number series & Pro series is the most loved in the family!

Adding more to this series. Will reveal tomorrow!

Any guesses? pic.twitter.com/qL2pe1pGXA — Madhav 5G (@MadhavSheth1) February 25, 2020

After bringing you the best of Tech World, now it’s time to bring to you the best of Entertainment World.



Bhai @BeingSalmanKhan, @realmemobiles apka swagat karta hai!

Share your excitement using #realmeSalman & get a chance to win upcoming #realme phone. pic.twitter.com/dL4GuD1j1n — Madhav 5G (@MadhavSheth1) February 25, 2020

Do you spot the number?

Your smartphone universe is about to change very soon.

Stay tuned, we’re launching something that would ‘capture’ your soul. pic.twitter.com/POoGNVa7M9 — realme (@realmemobiles) February 25, 2020

Realme готова представить свои новые телефоны серии 6 - Realme 6 и 6 Pro в Индии. Генеральный директор Realme India Мадхав Шет сообщил в Твиттере, что эти два устройства скоро появятся.В отдельном посте мы получили образец камеры прямо из Realme 6, который использовался для фотографирования Шета и звезды Болливуда Салмана Кхана. Водяной знак на изображении подтверждает, что в будущем смартфоне среднего ценового диапазона будет установлен основной датчик с разрешением 64 МП и всего четыре камеры на задней панели.Последняя информация пришла из профиля @realmemobiles, который ясно указывает на то, что скоро выйдет серия Realme 6, но все еще нет подтвержденной даты запуска или подробностей спецификаций. Учитывая все утечки, мы ожидаем больше деталей в ближайшие дни.Вчера мы натолкнулись на листинг FCC, в котором мы подробно рассмотрели Realme 6i - самого доступного члена линейки Realme 6. Устройство будет включать в себя массив из четырех камер с 48-мегапиксельной основной камерой, батареей емкостью 5000 мАч и устаревшим портом microUSB.