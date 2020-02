Redmi K30 Pro 5G появится уже в следующем месяце

Glorious new chapter for tech in #India! ??



Proud to announce that upcoming #Redmi phone will be 1st in world to feature @isro's #NavIC - Nation's own satellite navigation system! ??



Great meeting Dr. K Sivan (Chairman #ISRO) & team to finalize this!#Xiaomi ?? #NavICinXiaomi pic.twitter.com/GcE1EEocmL