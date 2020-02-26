Redmi K30 Pro 5G появится уже в следующем месяце

Xiaomi выпустила Redmi K30 и Redmi K30 5G с двойным отверстием и четырьмя камерами на задней панели в декабре. Фактически, мы уже рассмотрели его, и одна из немногих жалоб, которые у нас есть, - это чипсет, который не может в полной мере использовать экран с частотой 120 Гц.
Сегодня собственная страница бренда Weibo подтвердила, что Redmi K30 Pro прибудет в марте для решения этой проблемы. Он также будет иметь подключение 5G, как и полагается флагману в эти дни.
Тизер показывает, что телефон пропустит двойное отверстие в экране и, вероятно, будет оснащен селфи-датчиком внутри подъемного механизма перископического типа, как и его предшественник Redmi K20 Pro. Спецификации еще не подтверждены, но мы ожидаем чипсет Snapdragon 865 с модемом Qualcomm Snapdragon X55 для 5G.
Тем временем Xiaomi подтвердила, что следующий телефон Redmi, вероятно K30 Pro, учитывая время объявления, будет иметь собственную навигационную систему ISRO - то есть систему спутниковой навигации Индии.
Сегодня собственная страница бренда Weibo подтвердила, что Redmi K30 Pro прибудет в марте для решения этой проблемы. Он также будет иметь подключение 5G, как и полагается флагману в эти дни.
Тизер показывает, что телефон пропустит двойное отверстие в экране и, вероятно, будет оснащен селфи-датчиком внутри подъемного механизма перископического типа, как и его предшественник Redmi K20 Pro. Спецификации еще не подтверждены, но мы ожидаем чипсет Snapdragon 865 с модемом Qualcomm Snapdragon X55 для 5G.
Glorious new chapter for tech in #India! ??— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 25, 2020
Proud to announce that upcoming #Redmi phone will be 1st in world to feature @isro's #NavIC - Nation's own satellite navigation system! ??
Great meeting Dr. K Sivan (Chairman #ISRO) & team to finalize this!#Xiaomi ?? #NavICinXiaomi pic.twitter.com/GcE1EEocmL
Тем временем Xiaomi подтвердила, что следующий телефон Redmi, вероятно K30 Pro, учитывая время объявления, будет иметь собственную навигационную систему ISRO - то есть систему спутниковой навигации Индии.