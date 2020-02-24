Sony скоро анонсирует свой новый смартфон Sony Xperia 1 Mk II

В свете отмены MWC 2020 Sony провела онлайн-мероприятие, чтобы объявить о своем новом флагмане. Названный Sony Xperia 1 II (читайте Xperia One Mark Two), он предлагает новейший чипсет, обновленную настройку камеры и поддержку 5G. Наряду с этим компания также подтвердила, что разрабатывает Xperia Pro, который также работает в сетях mmWave.
На этот раз трио камер расположено с левой стороны, в отличие от первоначального Xperia 1, который имел настройку в центре. Разрешения остаются неизменными - 12-мегапиксельная основная + 12-мегапиксельная сверхширокоугольная + телеобъектив с 1-мегапиксельной камерой, но новая настройка обеспечивает увеличение сенсоров и увеличение скорости линз. Фронтальная камера, по-видимому, не изменилась - 8-мегапиксельная камера находится на верхней панели.
Верхний модуль сзади представляет собой сверхширокоугольный датчик с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм, диафрагмой f/2,2 и 1/2,6-дюймовым датчиком с Dual-PD AF.
Затем есть телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм, стабилизированным объективом f/2.4 и 1/3.4 с PD AF в центре.
Основной датчик Sony Xperia 1 II имеет очень большой 1/1,7-дюймовый датчик Exmor с датчиком Dual PD AF и OIS. У него также самый яркий объектив - F/1.7. Между основной камерой и телеобъективом расположен датчик 3D iTOF, который должен помочь в увеличении скорости фокусировки.
Говоря о фокусировке, Xperia 1 II поставляется с Eye AF от Xperia 1, только на этот раз он работает и на животных. Sony говорит, что это первый смартфон, который может делать 20 кадров в секунду с отслеживанием автофокусировки, что означает, что все кадры в серии будут в фокусе.
Sony Xperia 1 II на базе Snapdragon 865 конкурирует с модемом 5G, который работает в сетях sub6. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.
Телефон имеет класс защиты IP65/IP68 для защиты от воды и пыли и имеет 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки внутри. Достаточно захватывающе, что он возвращает 3,5-мм аудиоразъем, который пропустил его предшественник.
Xperia 1 II использует множество ноу-хау из других подразделений Sony - его интерфейс камеры совпадает с интерфейсом, который используется в камерах Sony Alpha, и, как и в предыдущем телефоне, у него есть приложение Cinema Pro, разработанное совместно с Sony CineAlta и Alpha - подразделения, которые позволяют вам делать профессионально выглядящие видео.
Аудиофилы получат удовольствие от 360 Reality Audio, представляющего собой механизм искусственного интеллекта, который обеспечивает четкое звучание во всех сценариях.
Sony Xperia 1 Mk II выйдет во втором квартале, но детали его цены еще не подтверждены.
Он все еще находится в разработке, что означает, что его полная спецификация еще не подтверждена. Тем не менее, Pro разделяет настройки дисплея и камеры с отметкой 1 II. Однако, он поставляется с портом HDMI и бесшовной интеграцией с камерами Sony Alpha, которые могут использовать его в качестве видоискателя, а затем использовать его соединение 5G для работы в качестве устройства вещания. Настраиваемая комбинация клавиш на боковой панели позволит вам мгновенно запустить любое приложение.
Pro удвоит объем хранилища до 512 ГБ и будет иметь более прочный корпус - его тектурная задняя часть навеяна камерами Alpha и должна обеспечивать отличное сцепление.
Xperia Pro имеет уникальную 4-х полосную антенну 5G mmWave, то есть теоретически она может вещать со скоростями, которые могут достигать 5 Гбит/с или выше, при условии, что телефон имеет четкое видение антенны 5G (что является основным недостатком технологии mmWave).
В настоящее время AT&T, T-Mobile и Verizon внедряют сети mmWave в Штатах, в то время, как только Sprint использует спектр Sub6. Вероятно, поэтому Xperia Pro не будет предлагаться в Европе. Более подробная информация о его выпуске и ценах будет предоставлена позже.
Sony Xperia 1 IIВ этом году флагман Sony построен на 6,5-дюймовой 4K HDR OLED-панели с уже знакомым кинематографическим соотношением 21: 9. Sony пропустила экран с высокой частотой обновления и решила использовать вместо этого Motion Blur Reduction. Он утверждает, что соответствует преимуществам дисплея с частотой 90 Гц, анализируя то, что на экране, и настраивая отдельные кадры.
На этот раз трио камер расположено с левой стороны, в отличие от первоначального Xperia 1, который имел настройку в центре. Разрешения остаются неизменными - 12-мегапиксельная основная + 12-мегапиксельная сверхширокоугольная + телеобъектив с 1-мегапиксельной камерой, но новая настройка обеспечивает увеличение сенсоров и увеличение скорости линз. Фронтальная камера, по-видимому, не изменилась - 8-мегапиксельная камера находится на верхней панели.
Верхний модуль сзади представляет собой сверхширокоугольный датчик с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм, диафрагмой f/2,2 и 1/2,6-дюймовым датчиком с Dual-PD AF.
Затем есть телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм, стабилизированным объективом f/2.4 и 1/3.4 с PD AF в центре.
Основной датчик Sony Xperia 1 II имеет очень большой 1/1,7-дюймовый датчик Exmor с датчиком Dual PD AF и OIS. У него также самый яркий объектив - F/1.7. Между основной камерой и телеобъективом расположен датчик 3D iTOF, который должен помочь в увеличении скорости фокусировки.
Говоря о фокусировке, Xperia 1 II поставляется с Eye AF от Xperia 1, только на этот раз он работает и на животных. Sony говорит, что это первый смартфон, который может делать 20 кадров в секунду с отслеживанием автофокусировки, что означает, что все кадры в серии будут в фокусе.
Sony Xperia 1 II на базе Snapdragon 865 конкурирует с модемом 5G, который работает в сетях sub6. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.
Телефон имеет класс защиты IP65/IP68 для защиты от воды и пыли и имеет 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки внутри. Достаточно захватывающе, что он возвращает 3,5-мм аудиоразъем, который пропустил его предшественник.
Xperia 1 II использует множество ноу-хау из других подразделений Sony - его интерфейс камеры совпадает с интерфейсом, который используется в камерах Sony Alpha, и, как и в предыдущем телефоне, у него есть приложение Cinema Pro, разработанное совместно с Sony CineAlta и Alpha - подразделения, которые позволяют вам делать профессионально выглядящие видео.
Аудиофилы получат удовольствие от 360 Reality Audio, представляющего собой механизм искусственного интеллекта, который обеспечивает четкое звучание во всех сценариях.
Sony Xperia 1 Mk II выйдет во втором квартале, но детали его цены еще не подтверждены.
Sony Xperia ProSony заявляет, что Xperia Pro - это профессиональное решение, а не телефон, который он собирается продать в ближайшем к вам магазине электроники.
Он все еще находится в разработке, что означает, что его полная спецификация еще не подтверждена. Тем не менее, Pro разделяет настройки дисплея и камеры с отметкой 1 II. Однако, он поставляется с портом HDMI и бесшовной интеграцией с камерами Sony Alpha, которые могут использовать его в качестве видоискателя, а затем использовать его соединение 5G для работы в качестве устройства вещания. Настраиваемая комбинация клавиш на боковой панели позволит вам мгновенно запустить любое приложение.
Pro удвоит объем хранилища до 512 ГБ и будет иметь более прочный корпус - его тектурная задняя часть навеяна камерами Alpha и должна обеспечивать отличное сцепление.
Xperia Pro имеет уникальную 4-х полосную антенну 5G mmWave, то есть теоретически она может вещать со скоростями, которые могут достигать 5 Гбит/с или выше, при условии, что телефон имеет четкое видение антенны 5G (что является основным недостатком технологии mmWave).
В настоящее время AT&T, T-Mobile и Verizon внедряют сети mmWave в Штатах, в то время, как только Sprint использует спектр Sub6. Вероятно, поэтому Xperia Pro не будет предлагаться в Европе. Более подробная информация о его выпуске и ценах будет предоставлена позже.