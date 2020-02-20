ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

13:04
Huawei P40 и P40 Pro появляются на TENAA, раскрывая некоторые характеристики
10:45
Представлен LG W10 Alpha: бюджетный смартфон за 140 долларов
09:14
Разборка Samsung Galaxy Z Flip обнаруживает интересную находку
07:05
iPhone 9 впервые показали на видео
20:00
Xiaomi Mi 10 Pro показали изнутри
18:00
LG анонсирует три новых смартфона: K61, K51S и K41S
16:00
Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro была распродана в считанные секунды
14:00
Детали камеры Realme X50 Pro показаны вместе с образцами
12:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет с новым S Pen
10:00
Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля
09:42
Xiaomi Mi10 Pro готов уничтожить Samsung Galaxy S20
07:45
Apple проведет свое мероприятие 31 марта этого года
06:35
Nubia Red Magic 5G будет иметь рекордное количество оперативной памяти
16:33
Sharp анонсирует свой флагманский смартфон - Aquos R5G
14:37
В сети появились цены и спецификации Honor 9X Lite
13:00
Oppo Find X2 будет иметь беспроводную зарядку 30 Вт и много крутых функций
11:00
Второе изображение Oppo SmartWatch показывает изогнутое 3D-стекло
09:00
Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность
07:32
В сети появилось видео 4K, снятое на Xiaomi Mi 10 Pro
05:29
Samsung Galaxy Fold 2 оснащен камерой под экраном
20:00
Новый Realme сертифицирован с тройной камерой и суперёмкой батареей
18:00
Samsung Galaxy A70e появляется в первых рендерах
16:00
Последствия отмены MWC: что будет с непредставленными телефонами
14:00
Манекен Oppo Reno3 Pro раскрывает ключевые характеристики
12:00
iQOO 3 5G достигает самого высокого показателя за всю историю AnTuTu
10:00
Samsung Galaxy A71 5G будет доступен за пределами США и Китая
08:00
Смартфон Nokia TA-1212 сертифицирован в Китае
18:36
Быстрая зарядка Realme X50 Pro не даст никаких шансов Xiaomi Mi 10
14:00
Рейтинг самых мощных недорогих смартфонов на январь 2020
12:00
Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11
10:46
Это смарт-часы Xiaomi за 14 долларов
08:03
Xiaomi Mi 10 раскупили за одну минуту
06:21
Samsung выпустила два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite
 Больше новостей
» » Представлен LG W10 Alpha: бюджетный смартфон за 140 долларов
-

Представлен LG W10 Alpha: бюджетный смартфон за 140 долларов

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
347
LG продолжает выпускать по списку свои телефоны, которые изначально предназначались для MWC. Сегодня выходит телефон начального уровня - LG W10 Alpha, который будет конкурировать с доступными устройствами китайских брендов.
LG W10 Alpha

По цене 10 000 рупий ($ 140 / € 130) это довольно простой телефон с Android 9.0 Pie (но, что примечательно, это не устройство Go Edition). Он работает на чипсете Unisoc SC9863A, который мы видели в таких телефонах, как alcatel 1s (28-нм чип с восемью ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц). Он в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти, расширяемой через выделенный слот microSD с картами до 128 ГБ.

LG W10 Alpha оснащен 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 720p + (соотношение сторон 19: 9). Есть каплевидный вырез с 8-мегапиксельной камерой для селфи, соответствующей 8-мегапиксельному разрешению основной камеры (эта модель имеет, как минимум, автофокус и способна записывать видео 1080p).

Там нет сканера отпечатков пальцев, вместо этого телефон использует разблокировку лица (LG утверждает, что смартфон отслеживает 128 точек и разблокируется за 0,3 секунды).
Это двойной телефон с двумя SIM-картами и поддержкой VoLTE. Он также поддерживает TD-SCDMA и FDD-LTE, поэтому он должен работать и на китайских операторах.

Аккумулятор емкостью 3450 мАч подходит для 12 часов разговора, 29 часов музыки или 5 часов воспроизведения видео. Телефон доступен только в черном цвете.

Обратите внимание, что это другой телефон от LG W10. У него есть большой экран (6,19 ") и 13-мегапиксельная задняя камера с 5-мегапиксельным датчиком глубины, а также считыватель отпечатков пальцев и батарея емкостью 4000 мАч.

Если LG W10 Alpha слишком дешевый для вас, посмотрите LG K41S, который компания представила вчера. У этого смартфона большой 6,5-дюймовый экран, плюс 5-мегапиксельная ультраширокая камера. Также были предсталены K51S и K61. Трио сначала появится в Северной и Южной Америке, но в конце концов отправится в Европу и Азию.
Prostotech google play Prostotech google play