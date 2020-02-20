Представлен LG W10 Alpha: бюджетный смартфон за 140 долларов

LG продолжает выпускать по списку свои телефоны, которые изначально предназначались для MWC. Сегодня выходит телефон начального уровня - LG W10 Alpha, который будет конкурировать с доступными устройствами китайских брендов.
По цене 10 000 рупий ($ 140 / € 130) это довольно простой телефон с Android 9.0 Pie (но, что примечательно, это не устройство Go Edition). Он работает на чипсете Unisoc SC9863A, который мы видели в таких телефонах, как alcatel 1s (28-нм чип с восемью ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц). Он в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти, расширяемой через выделенный слот microSD с картами до 128 ГБ.
LG W10 Alpha оснащен 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 720p + (соотношение сторон 19: 9). Есть каплевидный вырез с 8-мегапиксельной камерой для селфи, соответствующей 8-мегапиксельному разрешению основной камеры (эта модель имеет, как минимум, автофокус и способна записывать видео 1080p).
Там нет сканера отпечатков пальцев, вместо этого телефон использует разблокировку лица (LG утверждает, что смартфон отслеживает 128 точек и разблокируется за 0,3 секунды).
Это двойной телефон с двумя SIM-картами и поддержкой VoLTE. Он также поддерживает TD-SCDMA и FDD-LTE, поэтому он должен работать и на китайских операторах.
Аккумулятор емкостью 3450 мАч подходит для 12 часов разговора, 29 часов музыки или 5 часов воспроизведения видео. Телефон доступен только в черном цвете.
Обратите внимание, что это другой телефон от LG W10. У него есть большой экран (6,19 ") и 13-мегапиксельная задняя камера с 5-мегапиксельным датчиком глубины, а также считыватель отпечатков пальцев и батарея емкостью 4000 мАч.
Если LG W10 Alpha слишком дешевый для вас, посмотрите LG K41S, который компания представила вчера. У этого смартфона большой 6,5-дюймовый экран, плюс 5-мегапиксельная ультраширокая камера. Также были предсталены K51S и K61. Трио сначала появится в Северной и Южной Америке, но в конце концов отправится в Европу и Азию.
По цене 10 000 рупий ($ 140 / € 130) это довольно простой телефон с Android 9.0 Pie (но, что примечательно, это не устройство Go Edition). Он работает на чипсете Unisoc SC9863A, который мы видели в таких телефонах, как alcatel 1s (28-нм чип с восемью ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1,6 ГГц). Он в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти, расширяемой через выделенный слот microSD с картами до 128 ГБ.
LG W10 Alpha оснащен 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 720p + (соотношение сторон 19: 9). Есть каплевидный вырез с 8-мегапиксельной камерой для селфи, соответствующей 8-мегапиксельному разрешению основной камеры (эта модель имеет, как минимум, автофокус и способна записывать видео 1080p).
Там нет сканера отпечатков пальцев, вместо этого телефон использует разблокировку лица (LG утверждает, что смартфон отслеживает 128 точек и разблокируется за 0,3 секунды).
Это двойной телефон с двумя SIM-картами и поддержкой VoLTE. Он также поддерживает TD-SCDMA и FDD-LTE, поэтому он должен работать и на китайских операторах.
Аккумулятор емкостью 3450 мАч подходит для 12 часов разговора, 29 часов музыки или 5 часов воспроизведения видео. Телефон доступен только в черном цвете.
Обратите внимание, что это другой телефон от LG W10. У него есть большой экран (6,19 ") и 13-мегапиксельная задняя камера с 5-мегапиксельным датчиком глубины, а также считыватель отпечатков пальцев и батарея емкостью 4000 мАч.
Если LG W10 Alpha слишком дешевый для вас, посмотрите LG K41S, который компания представила вчера. У этого смартфона большой 6,5-дюймовый экран, плюс 5-мегапиксельная ультраширокая камера. Также были предсталены K51S и K61. Трио сначала появится в Северной и Южной Америке, но в конце концов отправится в Европу и Азию.