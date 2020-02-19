ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Xiaomi Mi 10 Pro показали изнутри
18:00
LG анонсирует три новых смартфона: K61, K51S и K41S
16:00
Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro была распродана в считанные секунды
14:00
Детали камеры Realme X50 Pro показаны вместе с образцами
12:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет с новым S Pen
10:00
Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля
09:42
Xiaomi Mi10 Pro готов уничтожить Samsung Galaxy S20
07:45
Apple проведет свое мероприятие 31 марта этого года
06:35
Nubia Red Magic 5G будет иметь рекордное количество оперативной памяти
16:33
Sharp анонсирует свой флагманский смартфон - Aquos R5G
14:37
В сети появились цены и спецификации Honor 9X Lite
13:00
Oppo Find X2 будет иметь беспроводную зарядку 30 Вт и много крутых функций
11:00
Второе изображение Oppo SmartWatch показывает изогнутое 3D-стекло
09:00
Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность
07:32
В сети появилось видео 4K, снятое на Xiaomi Mi 10 Pro
05:29
Samsung Galaxy Fold 2 оснащен камерой под экраном
20:00
Новый Realme сертифицирован с тройной камерой и суперёмкой батареей
18:00
Samsung Galaxy A70e появляется в первых рендерах
16:00
Последствия отмены MWC: что будет с непредставленными телефонами
14:00
Манекен Oppo Reno3 Pro раскрывает ключевые характеристики
12:00
iQOO 3 5G достигает самого высокого показателя за всю историю AnTuTu
10:00
Samsung Galaxy A71 5G будет доступен за пределами США и Китая
08:00
Смартфон Nokia TA-1212 сертифицирован в Китае
18:36
Быстрая зарядка Realme X50 Pro не даст никаких шансов Xiaomi Mi 10
14:00
Рейтинг самых мощных недорогих смартфонов на январь 2020
12:00
Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11
10:46
Это смарт-часы Xiaomi за 14 долларов
08:03
Xiaomi Mi 10 раскупили за одну минуту
06:21
Samsung выпустила два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite
20:00
OnePlus 7/7 Pro и 7T Pro получают исправления с январским обновлением
18:00
Apple разработает собственные антенны 5G для предстоящего iPhone 5G
16:00
Предполагаемый рендер Google Pixel 5 XL с уникальной настройкой камеры
14:00
Высокий спрос на Xiaomi Mi 10 спровоцировали продажи в считанные секунды
 Больше новостей
» » LG анонсирует три новых смартфона: K61, K51S и K41S
-

LG анонсирует три новых смартфона: K61, K51S и K41S

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
289
Это не гламурный анонс G9 или V60, на который мы надеялись, но LG только что анонсировал три новых смартфона серии K с хорошими характеристиками по обещанной привлекательной цене, хотя мы не получили конкретных цифр.

LG K61, K51S и K41S работают на восьмиъядерных процессорах (вероятно, на чипсете MediaTek) и имеют диагональ экрана 6,5 дюйма (хотя и с разным соотношением сторон). Трио имеет батареи емкостью 4000 мАч, и все они соответствуют стандарту MIL-STD 810G в отношении долговечности. Они также поставляются с портами USB-C, четырьмя камерами и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

LG K61

LG K61 является самым премиальным из трех. Он оснащен дисплеем FHD + FullVision с разрешением 19,5: 9 и предлагает 48-мегапиксельную основную камеру в дополнение к сверхширокой 8-мегапиксельной камере, 2-мегапиксельному макросъемнику и 5-мегапиксельной камерой глубины. Его фронтальная камера делает 16MP фото.

LG K61 имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ памяти с возможностью расширения карты microSD.
LG K51S

Экран LG K51S немного выше FullVision Display 20: 9 и работает с более низким разрешением HD +.

На задней панели находится 32-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная сверхширокая камера и два 2-мегапиксельных датчика — специальный макрос и датчик глубины. На противоположной стороне селфи-камера на 13MP.

LG K51S будет предлагаться с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти.
LG K41S

В LG K41S используется тот же 6,5-дюймовый дисплей 20: 9 HD + FullVision, что и в K51S. Четырехъядерная камера состоит из 13-мегапиксельной основной, 5-мегапиксельной сверхширокой и тех же 2-мегапиксельных макро-датчиков и датчиков глубины. Селфи-камера на 8MP.

LG K41S будет предлагать 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти.
LG начнет продавать новые K61, K51S и K41S во втором квартале, начиная с Северной и Южной Америки. После этого последуют ключевые рынки в Европе и Азии. Пока нет ни слова о цене.
Prostotech google play Prostotech google play