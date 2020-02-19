LG анонсирует три новых смартфона: K61, K51S и K41S

Это не гламурный анонс G9 или V60, на который мы надеялись, но LG только что анонсировал три новых смартфона серии K с хорошими характеристиками по обещанной привлекательной цене, хотя мы не получили конкретных цифр.
LG K61, K51S и K41S работают на восьмиъядерных процессорах (вероятно, на чипсете MediaTek) и имеют диагональ экрана 6,5 дюйма (хотя и с разным соотношением сторон). Трио имеет батареи емкостью 4000 мАч, и все они соответствуют стандарту MIL-STD 810G в отношении долговечности. Они также поставляются с портами USB-C, четырьмя камерами и сканером отпечатков пальцев на задней панели.
LG K61
LG K61 является самым премиальным из трех. Он оснащен дисплеем FHD + FullVision с разрешением 19,5: 9 и предлагает 48-мегапиксельную основную камеру в дополнение к сверхширокой 8-мегапиксельной камере, 2-мегапиксельному макросъемнику и 5-мегапиксельной камерой глубины. Его фронтальная камера делает 16MP фото.
LG K61 имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ памяти с возможностью расширения карты microSD.
LG K51S
Экран LG K51S немного выше FullVision Display 20: 9 и работает с более низким разрешением HD +.
На задней панели находится 32-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная сверхширокая камера и два 2-мегапиксельных датчика — специальный макрос и датчик глубины. На противоположной стороне селфи-камера на 13MP.
LG K51S будет предлагаться с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти.
LG K41S
В LG K41S используется тот же 6,5-дюймовый дисплей 20: 9 HD + FullVision, что и в K51S. Четырехъядерная камера состоит из 13-мегапиксельной основной, 5-мегапиксельной сверхширокой и тех же 2-мегапиксельных макро-датчиков и датчиков глубины. Селфи-камера на 8MP.
LG K41S будет предлагать 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти.
LG начнет продавать новые K61, K51S и K41S во втором квартале, начиная с Северной и Южной Америки. После этого последуют ключевые рынки в Европе и Азии. Пока нет ни слова о цене.
LG K61, K51S и K41S работают на восьмиъядерных процессорах (вероятно, на чипсете MediaTek) и имеют диагональ экрана 6,5 дюйма (хотя и с разным соотношением сторон). Трио имеет батареи емкостью 4000 мАч, и все они соответствуют стандарту MIL-STD 810G в отношении долговечности. Они также поставляются с портами USB-C, четырьмя камерами и сканером отпечатков пальцев на задней панели.
LG K61
LG K61 является самым премиальным из трех. Он оснащен дисплеем FHD + FullVision с разрешением 19,5: 9 и предлагает 48-мегапиксельную основную камеру в дополнение к сверхширокой 8-мегапиксельной камере, 2-мегапиксельному макросъемнику и 5-мегапиксельной камерой глубины. Его фронтальная камера делает 16MP фото.
LG K61 имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ памяти с возможностью расширения карты microSD.
LG K51S
Экран LG K51S немного выше FullVision Display 20: 9 и работает с более низким разрешением HD +.
На задней панели находится 32-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная сверхширокая камера и два 2-мегапиксельных датчика — специальный макрос и датчик глубины. На противоположной стороне селфи-камера на 13MP.
LG K51S будет предлагаться с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти.
LG K41S
В LG K41S используется тот же 6,5-дюймовый дисплей 20: 9 HD + FullVision, что и в K51S. Четырехъядерная камера состоит из 13-мегапиксельной основной, 5-мегапиксельной сверхширокой и тех же 2-мегапиксельных макро-датчиков и датчиков глубины. Селфи-камера на 8MP.
LG K41S будет предлагать 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти.
LG начнет продавать новые K61, K51S и K41S во втором квартале, начиная с Северной и Южной Америки. После этого последуют ключевые рынки в Европе и Азии. Пока нет ни слова о цене.