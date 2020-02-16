Samsung выпустила два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite

В стремлении приблизить флагманские функции к более привлекательной цене Samsung выпустили не один, а два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite.
Подобно тому, как Galaxy S10 и Galaxy Note 10 имеют много общих характеристик, так и их версии Lite тоже имеют много схожего. Но есть и некоторые ключевые отличия.
Вы меня просили сделать обзор этих моделей, так что поехали!
Galaxy Note 10 Lite имеет более качественные камеры заднего вида - это в основном те же тройные камеры, которые мы видели на прошлогодних флагманах Galaxy S и Note, за исключением того, что основная задняя камера представляет собой датчик 12MP со времен Galaxy S8 и Note 8, то есть отсутствует переменная апертура Samsung, представленная в 2018 году с Galaxy S9. Две другие камеры - это сверхширокий датчик 16MP и телеобъектив 12MP.
Galaxy S10 Lite, тем временем, имеет настройку камеры, аналогичную той, которая установлена на Galaxy A51 среднего класса. Основная камера с разрешением 48 мегапикселей на задней панели может делать немного более детальные снимки, но ей не хватает технологии автофокусировки Dual Pixel, она имеет меньший размер и диафрагму в пикселях, поэтому по качеству изображения она не сможет соответствовать основной 12-мегапиксельной камере Note 10 Lite.
Однако, качество селфи не будет отличаться, поскольку Samsung оснастила оба устройства одной 32-мегапиксельной фронтальной камерой.
Другое основное отличие заключается в базовом чипсете. Galaxy S10 Lite оснащен флагманским чипом Snapdragon 855, в то время как Note 10 Lite имеет дело с Exynos 9810 от Note 9, который менее мощный и менее эффективный, чем Snapdragon 855.
Естественно, у Note 10 Lite есть стилус S-Pen, которым можно похвастаться, но все остальные характеристики на этих устройствах практически одинаковы.
Логика выпуска Note 10 Lite мне гораздо понятнее, чем S10 Lite. Note 10 Lite призван "добить" тех, кто сомневается в переходе на серию Note. В прошлом году Samsung выпустили Galaxy Note 10 в дополнение к Galaxy Note 10+. Но цена всё равно очень кусалась и многие не решались рисковать.
Поэтому через несколько месяцев после запуска начался разрабатываться новый вариант Galaxy Note 10. Телефон призван еще больше снизить порог вхождения в серию Note от Samsung.
По сути, Note 10 Lite является коллажем из флагманов Samsung последних лет. Процессор у него от Galaxy Note 9 2018 года, основной сенсор камеры от Note 8, телеобъектив с двукратным зумом от Note 9, и суперширокоугольная линза от Note10.
Модель оснащена большим 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ Infinity-O, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой внешнего расширения до 1 ТБ с использованием карты microSD.
А тот фактор, почему этот телефон может стать успешным, это без всяких сомнений S Pen! Здесь сохраняются абсолютно все возможности старшего брата Note 10, за исключением воздушных жестов.
Важно, что Note 10 Lite поставляется с Android 10 и One UI 2.0 из коробки и у него есть 3,5 мм разъем для наушников! В дисплей встроен датчик отпечатков пальцев. Щедрая батарея емкостью 4500 мАч, что даже больше, чем батарея Galaxy Note 10+ емкостью 4300 мАч, и поддержка сверхбыстрой проводной зарядки 25 Вт. Аппарат появится в магазинах в конце января по стоимости 39 990 рублей.
Теперь подробнее о S10 Lite. Здесь понятна попытка Samsung донести топовую функциональность до еще более широкой аудитории.
Galaxy S10 Lite оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ Super AMOLED Infinity-O со встроенным датчиком отпечатков пальцев. То есть экран больше, чем у S10+.
Он имеет топовый процессор Snapdragon 855 под капотом и будет доступен в 6/8 ГБ вариантах ОЗУ со 128 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 4500 мАч при поддержке сверхбыстрой проводной зарядки 25 Вт. Android 10 и One UI 2.0 также на борту.
Тройная камера такая же, как на Galaxy A51. Основная 48-мегапиксельная камера f/2.0 с Super Steady OIS, 12-мегапиксельная f/2.2 сверхширокая и 5-мегапиксельная f/2.4 макро камера. Также есть 32-мегапиксельная фронтальная камера f / 2.2.
S10 Lite будет стоить 650 долларов, на 90 долларов дороже Note 10 Lite.
У многих из вас могут возникнуть вопросы к спецификациям, мол, почему нельзя было уже сделать так и эдак. Давайте помнить, друзья, что модели были заключены в рамки цены, поэтому и вынуждены были в чём-то получать лишения.
Поэтому Note 10 Lite идёт не с флагманским чипсетом, однако, на мой взгляд, Note 10 Lite выглядит намного предпочтительнее S10 Lite, да и в целом получается очень сильным аппаратом, имея в чём то преимущества даже над своим старшим братом, как например, SD карта, джек для наушников и большие батареи. У него флагманский дизайн и материалы. У него вполне флагманская камера. И у него есть S-Pen с полным функционалом за исключением воздушных жестов. И наконец, цена в 580 долларов вполне приемлема для таких условий и значительно ниже цены стандартной версии Note 10 в 1000 долларов.
Модель S10 Lite, честно говоря, я не очень понял. Во-первых, цена уже 580 долларов. S10, к слову, сейчас стоит 900 долларов, а с выходом S20, скорее всего еще упадёт.
Да, здесь флагманский чип, но камеру флагманской я не могу назвать. У S10 Lite нет разъёма для наушников в отличии от основной линейки S10. Также по некоторым другим параметрам Lite версия проигрывает - меньше оперативной памяти, нет беспроводной зарядки, материалы корпуса похуже, нет поддержки DEX, нет IP68 и другие мелочи. То есть я клоню к тому, что гораздо разумнее купить обычный S10, тем более учитывая грядущее снижение цены после 11 февраля.
S10 Lite, конечно, имеет право на существование, но посмотрим найдёт ли он отклик у покупателей. А вот Note 10 Lite, на мой взгляд, гораздо более логичен и осмысленен, это будет самый доступный аппарат Samsung с S-Pen, и поэтому я уверен, что он будет пользоваться большой популярностью.
Что ж, народ, в итоге мы получили этакие б/у флагманы в современном дизайне. Да, именно так, как бы мы не относились к этому дизайну камер, но таков современный дизайн. В любом случае аппараты интересные и посмотрим как у них сложится судьба, потому что от этого будет зависеть бытие или небытие Lite версий флагманов 2020 года.
Напишите в комменты, что сами думаете об этих устройствах. Какая модель из этих двух вам более предпочтительна? Напишите пару слов в комменты и мы увидимся с вами уже очень скоро.
Подобно тому, как Galaxy S10 и Galaxy Note 10 имеют много общих характеристик, так и их версии Lite тоже имеют много схожего. Но есть и некоторые ключевые отличия.
Вы меня просили сделать обзор этих моделей, так что поехали!
Galaxy Note 10 Lite имеет более качественные камеры заднего вида - это в основном те же тройные камеры, которые мы видели на прошлогодних флагманах Galaxy S и Note, за исключением того, что основная задняя камера представляет собой датчик 12MP со времен Galaxy S8 и Note 8, то есть отсутствует переменная апертура Samsung, представленная в 2018 году с Galaxy S9. Две другие камеры - это сверхширокий датчик 16MP и телеобъектив 12MP.
Galaxy S10 Lite, тем временем, имеет настройку камеры, аналогичную той, которая установлена на Galaxy A51 среднего класса. Основная камера с разрешением 48 мегапикселей на задней панели может делать немного более детальные снимки, но ей не хватает технологии автофокусировки Dual Pixel, она имеет меньший размер и диафрагму в пикселях, поэтому по качеству изображения она не сможет соответствовать основной 12-мегапиксельной камере Note 10 Lite.
Однако, качество селфи не будет отличаться, поскольку Samsung оснастила оба устройства одной 32-мегапиксельной фронтальной камерой.
Другое основное отличие заключается в базовом чипсете. Galaxy S10 Lite оснащен флагманским чипом Snapdragon 855, в то время как Note 10 Lite имеет дело с Exynos 9810 от Note 9, который менее мощный и менее эффективный, чем Snapdragon 855.
Естественно, у Note 10 Lite есть стилус S-Pen, которым можно похвастаться, но все остальные характеристики на этих устройствах практически одинаковы.
Логика выпуска Note 10 Lite мне гораздо понятнее, чем S10 Lite. Note 10 Lite призван "добить" тех, кто сомневается в переходе на серию Note. В прошлом году Samsung выпустили Galaxy Note 10 в дополнение к Galaxy Note 10+. Но цена всё равно очень кусалась и многие не решались рисковать.
Поэтому через несколько месяцев после запуска начался разрабатываться новый вариант Galaxy Note 10. Телефон призван еще больше снизить порог вхождения в серию Note от Samsung.
По сути, Note 10 Lite является коллажем из флагманов Samsung последних лет. Процессор у него от Galaxy Note 9 2018 года, основной сенсор камеры от Note 8, телеобъектив с двукратным зумом от Note 9, и суперширокоугольная линза от Note10.
Модель оснащена большим 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ Infinity-O, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой внешнего расширения до 1 ТБ с использованием карты microSD.
А тот фактор, почему этот телефон может стать успешным, это без всяких сомнений S Pen! Здесь сохраняются абсолютно все возможности старшего брата Note 10, за исключением воздушных жестов.
Важно, что Note 10 Lite поставляется с Android 10 и One UI 2.0 из коробки и у него есть 3,5 мм разъем для наушников! В дисплей встроен датчик отпечатков пальцев. Щедрая батарея емкостью 4500 мАч, что даже больше, чем батарея Galaxy Note 10+ емкостью 4300 мАч, и поддержка сверхбыстрой проводной зарядки 25 Вт. Аппарат появится в магазинах в конце января по стоимости 39 990 рублей.
Теперь подробнее о S10 Lite. Здесь понятна попытка Samsung донести топовую функциональность до еще более широкой аудитории.
Galaxy S10 Lite оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ Super AMOLED Infinity-O со встроенным датчиком отпечатков пальцев. То есть экран больше, чем у S10+.
Он имеет топовый процессор Snapdragon 855 под капотом и будет доступен в 6/8 ГБ вариантах ОЗУ со 128 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 4500 мАч при поддержке сверхбыстрой проводной зарядки 25 Вт. Android 10 и One UI 2.0 также на борту.
Тройная камера такая же, как на Galaxy A51. Основная 48-мегапиксельная камера f/2.0 с Super Steady OIS, 12-мегапиксельная f/2.2 сверхширокая и 5-мегапиксельная f/2.4 макро камера. Также есть 32-мегапиксельная фронтальная камера f / 2.2.
S10 Lite будет стоить 650 долларов, на 90 долларов дороже Note 10 Lite.
У многих из вас могут возникнуть вопросы к спецификациям, мол, почему нельзя было уже сделать так и эдак. Давайте помнить, друзья, что модели были заключены в рамки цены, поэтому и вынуждены были в чём-то получать лишения.
Поэтому Note 10 Lite идёт не с флагманским чипсетом, однако, на мой взгляд, Note 10 Lite выглядит намного предпочтительнее S10 Lite, да и в целом получается очень сильным аппаратом, имея в чём то преимущества даже над своим старшим братом, как например, SD карта, джек для наушников и большие батареи. У него флагманский дизайн и материалы. У него вполне флагманская камера. И у него есть S-Pen с полным функционалом за исключением воздушных жестов. И наконец, цена в 580 долларов вполне приемлема для таких условий и значительно ниже цены стандартной версии Note 10 в 1000 долларов.
Модель S10 Lite, честно говоря, я не очень понял. Во-первых, цена уже 580 долларов. S10, к слову, сейчас стоит 900 долларов, а с выходом S20, скорее всего еще упадёт.
Да, здесь флагманский чип, но камеру флагманской я не могу назвать. У S10 Lite нет разъёма для наушников в отличии от основной линейки S10. Также по некоторым другим параметрам Lite версия проигрывает - меньше оперативной памяти, нет беспроводной зарядки, материалы корпуса похуже, нет поддержки DEX, нет IP68 и другие мелочи. То есть я клоню к тому, что гораздо разумнее купить обычный S10, тем более учитывая грядущее снижение цены после 11 февраля.
S10 Lite, конечно, имеет право на существование, но посмотрим найдёт ли он отклик у покупателей. А вот Note 10 Lite, на мой взгляд, гораздо более логичен и осмысленен, это будет самый доступный аппарат Samsung с S-Pen, и поэтому я уверен, что он будет пользоваться большой популярностью.
Что ж, народ, в итоге мы получили этакие б/у флагманы в современном дизайне. Да, именно так, как бы мы не относились к этому дизайну камер, но таков современный дизайн. В любом случае аппараты интересные и посмотрим как у них сложится судьба, потому что от этого будет зависеть бытие или небытие Lite версий флагманов 2020 года.
Напишите в комменты, что сами думаете об этих устройствах. Какая модель из этих двух вам более предпочтительна? Напишите пару слов в комменты и мы увидимся с вами уже очень скоро.