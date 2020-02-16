Samsung выпустила два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite

В стремлении приблизить флагманские функции к более привлекательной цене Samsung выпустили не один, а два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite.Подобно тому, как Galaxy S10 и Galaxy Note 10 имеют много общих характеристик, так и их версии Lite тоже имеют много схожего. Но есть и некоторые ключевые отличия.Вы меня просили сделать обзор этих моделей, так что поехали!Galaxy Note 10 Lite имеет более качественные камеры заднего вида - это в основном те же тройные камеры, которые мы видели на прошлогодних флагманах Galaxy S и Note, за исключением того, что основная задняя камера представляет собой датчик 12MP со времен Galaxy S8 и Note 8, то есть отсутствует переменная апертура Samsung, представленная в 2018 году с Galaxy S9. Две другие камеры - это сверхширокий датчик 16MP и телеобъектив 12MP.Galaxy S10 Lite, тем временем, имеет настройку камеры, аналогичную той, которая установлена на Galaxy A51 среднего класса. Основная камера с разрешением 48 мегапикселей на задней панели может делать немного более детальные снимки, но ей не хватает технологии автофокусировки Dual Pixel, она имеет меньший размер и диафрагму в пикселях, поэтому по качеству изображения она не сможет соответствовать основной 12-мегапиксельной камере Note 10 Lite.Однако, качество селфи не будет отличаться, поскольку Samsung оснастила оба устройства одной 32-мегапиксельной фронтальной камерой.Другое основное отличие заключается в базовом чипсете. Galaxy S10 Lite оснащен флагманским чипом Snapdragon 855, в то время как Note 10 Lite имеет дело с Exynos 9810 от Note 9, который менее мощный и менее эффективный, чем Snapdragon 855.Естественно, у Note 10 Lite есть стилус S-Pen, которым можно похвастаться, но все остальные характеристики на этих устройствах практически одинаковы.Логика выпуска Note 10 Lite мне гораздо понятнее, чем S10 Lite. Note 10 Lite призван "добить" тех, кто сомневается в переходе на серию Note. В прошлом году Samsung выпустили Galaxy Note 10 в дополнение к Galaxy Note 10+. Но цена всё равно очень кусалась и многие не решались рисковать.Поэтому через несколько месяцев после запуска начался разрабатываться новый вариант Galaxy Note 10. Телефон призван еще больше снизить порог вхождения в серию Note от Samsung.По сути, Note 10 Lite является коллажем из флагманов Samsung последних лет. Процессор у него от Galaxy Note 9 2018 года, основной сенсор камеры от Note 8, телеобъектив с двукратным зумом от Note 9, и суперширокоугольная линза от Note10.Модель оснащена большим 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ Infinity-O, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой внешнего расширения до 1 ТБ с использованием карты microSD.А тот фактор, почему этот телефон может стать успешным, это без всяких сомнений S Pen! Здесь сохраняются абсолютно все возможности старшего брата Note 10, за исключением воздушных жестов.Важно, что Note 10 Lite поставляется с Android 10 и One UI 2.0 из коробки и у него есть 3,5 мм разъем для наушников! В дисплей встроен датчик отпечатков пальцев. Щедрая батарея емкостью 4500 мАч, что даже больше, чем батарея Galaxy Note 10+ емкостью 4300 мАч, и поддержка сверхбыстрой проводной зарядки 25 Вт. Аппарат появится в магазинах в конце января по стоимости 39 990 рублей.Теперь подробнее о S10 Lite. Здесь понятна попытка Samsung донести топовую функциональность до еще более широкой аудитории.Galaxy S10 Lite оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ Super AMOLED Infinity-O со встроенным датчиком отпечатков пальцев. То есть экран больше, чем у S10+.Он имеет топовый процессор Snapdragon 855 под капотом и будет доступен в 6/8 ГБ вариантах ОЗУ со 128 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 4500 мАч при поддержке сверхбыстрой проводной зарядки 25 Вт. Android 10 и One UI 2.0 также на борту.Тройная камера такая же, как на Galaxy A51. Основная 48-мегапиксельная камера f/2.0 с Super Steady OIS, 12-мегапиксельная f/2.2 сверхширокая и 5-мегапиксельная f/2.4 макро камера. Также есть 32-мегапиксельная фронтальная камера f / 2.2.S10 Lite будет стоить 650 долларов, на 90 долларов дороже Note 10 Lite.У многих из вас могут возникнуть вопросы к спецификациям, мол, почему нельзя было уже сделать так и эдак. Давайте помнить, друзья, что модели были заключены в рамки цены, поэтому и вынуждены были в чём-то получать лишения.Поэтому Note 10 Lite идёт не с флагманским чипсетом, однако, на мой взгляд, Note 10 Lite выглядит намного предпочтительнее S10 Lite, да и в целом получается очень сильным аппаратом, имея в чём то преимущества даже над своим старшим братом, как например, SD карта, джек для наушников и большие батареи. У него флагманский дизайн и материалы. У него вполне флагманская камера. И у него есть S-Pen с полным функционалом за исключением воздушных жестов. И наконец, цена в 580 долларов вполне приемлема для таких условий и значительно ниже цены стандартной версии Note 10 в 1000 долларов.Модель S10 Lite, честно говоря, я не очень понял. Во-первых, цена уже 580 долларов. S10, к слову, сейчас стоит 900 долларов, а с выходом S20, скорее всего еще упадёт.Да, здесь флагманский чип, но камеру флагманской я не могу назвать. У S10 Lite нет разъёма для наушников в отличии от основной линейки S10. Также по некоторым другим параметрам Lite версия проигрывает - меньше оперативной памяти, нет беспроводной зарядки, материалы корпуса похуже, нет поддержки DEX, нет IP68 и другие мелочи. То есть я клоню к тому, что гораздо разумнее купить обычный S10, тем более учитывая грядущее снижение цены после 11 февраля.S10 Lite, конечно, имеет право на существование, но посмотрим найдёт ли он отклик у покупателей. А вот Note 10 Lite, на мой взгляд, гораздо более логичен и осмысленен, это будет самый доступный аппарат Samsung с S-Pen, и поэтому я уверен, что он будет пользоваться большой популярностью.Что ж, народ, в итоге мы получили этакие б/у флагманы в современном дизайне. Да, именно так, как бы мы не относились к этому дизайну камер, но таков современный дизайн. В любом случае аппараты интересные и посмотрим как у них сложится судьба, потому что от этого будет зависеть бытие или небытие Lite версий флагманов 2020 года.Напишите в комменты, что сами думаете об этих устройствах. Какая модель из этих двух вам более предпочтительна? Напишите пару слов в комменты и мы увидимся с вами уже очень скоро.