Sony PlayStation 5- дата презентации и цена

Недавно в сети появилась свежая информация относительно запуска игровой приставки Sony нового поколения. Этими подробностями поделился авторитетный сетевой информатор в сфере Sony PlayStation – PSErebus , который ранее точно предсказал дату релиза Last of Us Part 2.Согласно этим данным, презентация Sony по поводу новой PlayStation состоится на мероприятии Sony PlayStation Meeting, которое запланировано на 4 марта.Приглашения журналистам и инвесторам на него будут разосланы в феврале, возможно их уже разослали. Приём предварительных заказов начнётся уже на следующий день — 5 марта, поэтому стоит отложить деньги которая дает мама в школу на обеды и предзаказать себе новенькую консоль, или купить старую, кто знает…Розничные продажи Sony PlayStation 5 скорее всего начнутся к рождественскому сезону продаж 2020 года (вы знаете какой подарок нужно просить у Санты).Предположительно, в Северной Америке приставка появится на полках магазинов 20 ноября по цене 499 долларов, что отсылает нас к временам PS3 которая была такой же дорогой на старте, что ж, посмотрим по какой цене завезут эту малышку к нам страну, а пока что ждем, народ!