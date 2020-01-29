OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира

Китайский производитель телефонов OnePlus анонсировал свой смартфон Concept One на выставке потребительской электроники (CES) в начале этого месяца с исчезающими камерами. Как следует из названия, это концептуальный смартфон, который не будет доступен в продаже. Но OnePlus объявил о мировом туре Concept One, который по-прежнему даст вам возможность лично проверить его, если хотите.
OnePlus представит Concept One в 10 городах и восьми странах мира. Сначала он прибудет во Францию 5 февраля, а затем будет доступен для посещения в США, Германии, Индии, Нидерландах, Великобритании, Финляндии и Дании.
Вот полное расписание OnePlus Concept One World Tour:
Те, кто посетит мероприятия, также получат возможность пообщаться с сотрудниками OnePlus и поделиться своими мыслями о Concept One.
OnePlus представит Concept One в 10 городах и восьми странах мира. Сначала он прибудет во Францию 5 февраля, а затем будет доступен для посещения в США, Германии, Индии, Нидерландах, Великобритании, Финляндии и Дании.
Вот полное расписание OnePlus Concept One World Tour:
|Место расположения
|Дата
|Париж, Франция
|5 февраля
|Сиэтл, США
|6 февраля
|Кельн, Германия
|7 февраля
|Дели, Индия
|8 февраля
|Мумбаи, Индия
|8 февраля
|Бангалор, Индия
|8 февраля
|Амстердам, Нидерланды
|12 февраля
|Уокинг, Великобритания
|13 февраля
|Хельсинки, Финляндия
|17 февраля
|Копенгаген, Дания
|19 февраля
Те, кто посетит мероприятия, также получат возможность пообщаться с сотрудниками OnePlus и поделиться своими мыслями о Concept One.