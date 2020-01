OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира

Место расположения Дата Париж, Франция 5 февраля Сиэтл, США 6 февраля Кельн, Германия 7 февраля Дели, Индия 8 февраля Мумбаи, Индия 8 февраля Бангалор, Индия 8 февраля Амстердам, Нидерланды 12 февраля Уокинг, Великобритания 13 февраля Хельсинки, Финляндия 17 февраля Копенгаген, Дания 19 февраля

Китайский производитель телефонов OnePlus анонсировал свой смартфон Concept One на выставке потребительской электроники (CES) в начале этого месяца с исчезающими камерами. Как следует из названия, это концептуальный смартфон, который не будет доступен в продаже. Но OnePlus объявил о мировом туре Concept One, который по-прежнему даст вам возможность лично проверить его, если хотите.OnePlus представит Concept One в 10 городах и восьми странах мира. Сначала он прибудет во Францию 5 февраля, а затем будет доступен для посещения в США, Германии, Индии, Нидерландах, Великобритании, Финляндии и Дании.Вот полное расписание OnePlus Concept One World Tour:Те, кто посетит мероприятия, также получат возможность пообщаться с сотрудниками OnePlus и поделиться своими мыслями о Concept One.