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OnePlus покажет свой мегакрутой Concept One в 10 городах мира

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MobilZone / Гаджеты
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Китайский производитель телефонов OnePlus анонсировал свой смартфон Concept One на выставке потребительской электроники (CES) в начале этого месяца с исчезающими камерами. Как следует из названия, это концептуальный смартфон, который не будет доступен в продаже. Но OnePlus объявил о мировом туре Concept One, который по-прежнему даст вам возможность лично проверить его, если хотите.


OnePlus представит Concept One в 10 городах и восьми странах мира. Сначала он прибудет во Францию 5 февраля, а затем будет доступен для посещения в США, Германии, Индии, Нидерландах, Великобритании, Финляндии и Дании.

Вот полное расписание OnePlus Concept One World Tour:
Место расположенияДата
Париж, Франция5 февраля
Сиэтл, США6 февраля
Кельн, Германия7 февраля
Дели, Индия8 февраля
Мумбаи, Индия8 февраля
Бангалор, Индия8 февраля
Амстердам, Нидерланды12 февраля
Уокинг, Великобритания13 февраля
Хельсинки, Финляндия17 февраля
Копенгаген, Дания19 февраля

Те, кто посетит мероприятия, также получат возможность пообщаться с сотрудниками OnePlus и поделиться своими мыслями о Concept One. 
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