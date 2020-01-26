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Бесполезность мультикамер в смартфоне или как нас обманывают производители

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MobilZone
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По каким критериям вы выбираете смартфон? Возможно, это большой экран с хорошим разрешением для большего охвата информации и удобного просмотра. Или это хороший чип с ёмким аккумулятором для лучшей автономности устройства.

Так или иначе, мы все обращаем внимание на камеры, ведь мобильная фото- и видеосъемка из года в год только эволюционирует и, что немаловажно, хорошие сенсоры только дешевеют, позволяя встроить их в более бюджетные смартфоны.

Сейчас, если производитель встраивает даже только двойную камеру, то это моветон, от которого пользователи остаются не в особом восторге. Поэтому им нужно больше, и больше, и больше. Но, не в ущерб цене.
Именно из-за желания встроить как можно больше камер в смартфон, производители вынуждены прибегать к хитростям, которые продадут этот смартфон пользователям.

Нынешние основные сенсоры используют систему Pixel Binning, которая выдает 12-Мп сенсоры за 48-Мп, 16-Мп за 64-Мп и т.д. С этим всё ясно, мы уже привыкли к этому, и данная технология уже давно прижилась.

А вот над уже внедрением второго сенсора, некоторые производители думают: телевик или ширик? Всем не угодишь и поэтому приходится выбирать между двумя этими вариантами.

Как правило, недовольны будут как минимум половина пользователей. Те, кто получил телевик, негодуют "а где широкоугольный объектив?", а те кто получил ширик обязательно расстроятся из-за отсутствия телевика.
Но вот дальше начинается проблема. Дабы не быть голословным, давайте покажу на примере.

Huawei Nova 5T


Отличный аппарат, в котором сочетаются и актуальный дизайн, и флагманский чип, и хорошая автономность и даже камера. С последним, конечно, есть проблема. Если в качестве основного сенсора мы получили знакомые 48-Мп. И если второй глазок получил ультраширокий модуль, то вот оставшиеся две камеры абсолютно бесполезны: датчики для глубины и макро-съемки здесь только для того, что бы сказать "У нас квадрокамера, мы круты". Что мешает вместо бесполезного макро добавить телефотообьектив? Неизвестно.
Идентичная ситуация и с хитовым Redmi Note 8/8T. Схожая камера, с одинаковым набором сенсоров для съёмки. И да, снова с бесполезным датчиком глубины и макро-съемкой. Но, он и стоит в два раза меньше, нежели Nova 5T. Поэтому к нему придираться будет глупо.
Ещё один смартфон от Xiaomi, страдающий такой проблемой - Mi Note 10 с пентакамерой. Несмотря на то, что второй телевик здесь обещает 5х оптический зум, на деле оптика работает только до 3,4-3,5х. После этого, зум работает уже программно.

Зато, тут есть 2-Мп макро

Круто? Нет. Он бесполезен и встроен только для того, чтобы крикнуть: "Эй! У нас пентакамера с широким спектром съёмки!". Да, это работает, но было бы лучше убрать этот датчик, сделать нормальный оптический зум и дать пользователям снимать в 4к/60 к.с, ведь за 30 тысяч рублей эту функцию всё же хотелось получить.
Примеров таких маркетинговых ходов куча: европейский Honor 9X, Realme X2 Pro, Redmi Note 8 Pro и куча(действительно куча) смартфонов со схожими бесполезными датчиками.

По-итогу

Хотелось бы сказать что если вы выбираете смартфон, на который будете преимущественно фотографировать, то не ведитесь на разговоры о "тут четыре сенсора — снимать будет круто".
Внимательно изучайте характеристики камер, открытость апертуры, возможность видеосъемки и дополнительные фишки в виде оптической стабилизации и оптического зума.
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