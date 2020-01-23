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Следующий смартфон от POCO будет называться «POCO X2»

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MobilZone / Гаджеты
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Всего несколько дней назад у POCO появился новый независимый бренд. После этой новости POCO India опубликовала в Твиттере рекламный ролик, в котором рассказывается о «втором сезоне» POCO, намекая на то, что грядущие смартфоны от бренда уже не за горами.


В первой настройке тизера намекают на название «POCO X2», но вам нужно присмотреться, чтобы увидеть его. Символы имени разбросаны по всему. Проверьте следующий твит.


В недавнем отчете просочились изображения нескольких разных смартфонов, но их подлинность была немного сомнительной. Кроме того, эти утечки относились к предполагаемым «Pocophone F2» и «F2 Lite, наряду с третьим неназванным устройством». Если POCO должен был выпустить «F2» и «X2», мы можем предположить, что POCO может продолжить F2, чтобы сменить Pocophone F1 как серию среднего класса и сделать более высокий «X2». Насколько мы знаем, это может быть наоборот.
Предполагаемые фотографии Pocophone F2 Lite

Учитывая время появления тизеров, мы должны услышать от POCO о новых устройствах в виде новых тизеров, которые, как мы надеемся, скоро будут выпущены.
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