Следующий смартфон от POCO будет называться «POCO X2»

#POCOIsHere and it'll give chills to others. IYKWWM ?

Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn — POCO India (@IndiaPOCO) January 21, 2020

#POCOIsHere #POCOX2 #PocoF2

Guys, many of you watched the official video of the second season of #POCO. But, did you pay attention to this easter egg?? ?



POCO X2? That sounds good, like Realme X2, or OPPO Find X2 pic.twitter.com/HpsRNzZX5G — Xiaomishka (@xiaomishka) January 22, 2020

Предполагаемые фотографии Pocophone F2 Lite

Всего несколько дней назад у POCO появился новый независимый бренд. После этой новости POCO India опубликовала в Твиттере рекламный ролик, в котором рассказывается о «втором сезоне» POCO, намекая на то, что грядущие смартфоны от бренда уже не за горами.В первой настройке тизера намекают на название «POCO X2», но вам нужно присмотреться, чтобы увидеть его. Символы имени разбросаны по всему. Проверьте следующий твит.В недавнем отчете просочились изображения нескольких разных смартфонов, но их подлинность была немного сомнительной. Кроме того, эти утечки относились к предполагаемым «Pocophone F2» и «F2 Lite, наряду с третьим неназванным устройством». Если POCO должен был выпустить «F2» и «X2», мы можем предположить, что POCO может продолжить F2, чтобы сменить Pocophone F1 как серию среднего класса и сделать более высокий «X2». Насколько мы знаем, это может быть наоборот.Учитывая время появления тизеров, мы должны услышать от POCO о новых устройствах в виде новых тизеров, которые, как мы надеемся, скоро будут выпущены.