Realme поставила 25 миллионов телефонов в 2019 году

Realme провела сегодня большое событие в Китае, где было объявлено о Realme X50 5G и появлении Realme Buds Air на своем внутреннем рынке. В ходе презентации основатель и генеральный директор компании Sky Li рассказал о амбициозных планах бренда - отгрузить вдвое больше телефонов в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
За последние 12 месяцев Realme выпустила 25 миллионов смартфонов, что означает, что в планах на 2020 год - распространение 50 миллионов единиц. Это будет достигнуто за счет внедрения устройств с впечатляющими характеристиками по агрессивным ценам в сочетании с ожидаемым ростом рынка, вызванным развертыванием сетей 5G.
За последние 12 месяцев Realme выпустила 25 миллионов смартфонов, что означает, что в планах на 2020 год - распространение 50 миллионов единиц. Это будет достигнуто за счет внедрения устройств с впечатляющими характеристиками по агрессивным ценам в сочетании с ожидаемым ростом рынка, вызванным развертыванием сетей 5G.