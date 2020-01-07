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Realme поставила 25 миллионов телефонов в 2019 году

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Realme провела сегодня большое событие в Китае, где было объявлено о Realme X50 5G и появлении Realme Buds Air на своем внутреннем рынке. В ходе презентации основатель и генеральный директор компании Sky Li рассказал о амбициозных планах бренда - отгрузить вдвое больше телефонов в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
Скай Ли, генеральный директор Realme Global

За последние 12 месяцев Realme выпустила 25 миллионов смартфонов, что означает, что в планах на 2020 год - распространение 50 миллионов единиц. Это будет достигнуто за счет внедрения устройств с впечатляющими характеристиками по агрессивным ценам в сочетании с ожидаемым ростом рынка, вызванным развертыванием сетей 5G.
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