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Realme X50 5G официально анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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В соответствии с графиком Realme X50 5G является официальным, и, несмотря на множество утечек и тизеров, ему удалось преподнести несколько сюрпризов.

Впереди X50 5G оснащен 6,57-дюймовым IPS LCD с частотой обновления 120 Гц и камерой для селфи с двумя отверстиями - обычный 16-мегапиксельный датчик и сверхширокий 8-мегапиксельный модуль.

Внутри новый чипсет Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G. У вас будет выбор из 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ ОЗУ с объемом памяти 128 или 256 ГБ.
Realme X50 5G в цвете Glacier

На задней панели Realme X50 5G представлен популярный 64-мегапиксельный датчик, который обеспечивает 16-мегапиксельные снимки 4-в-1 в двоичном виде, а также макроэкранный 12-мегапиксельный + 8-мегапиксельный ультраширокий + 2-мегапиксельный макрос.

Встроенная батарея емкостью 4200 мАч способна заряжать проводную батарею VOOC 4.0 мощностью 30 Вт.

Realme X50 5G запускается с Color OS 7.0 поверх Android 10. Это первый телефон, на котором установлен пользовательский интерфейс Realme, вместо того, чтобы использовать Oppo с Color OS.
Realme X50 5G в цвете Polar

Realme X50 5G поступит в продажу в Китае сегодня. Он начинается с 2499 юаней (25 800 рупий / 320 евро) для модели объемом 8 ГБ + 128 ГБ, 2699 юаней (28 000 рупий / 350 евро) для моделей объемом 6 ГБ + 256 ГБ и 2999 юаней (31 000 рупий / 390 евро) для верхнего диапазона памяти 12ГБ + 256ГБ.
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