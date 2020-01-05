Новый патент Xiaomi - сразу 2 камеры под экраном

Я думаю не нужно объяснять, что в случаи удачного создания и последующих тестов подобных смартфонов, мир мобильного дизайна снова переживёт небывалое развитие. Ведь чёлки, вырезы, непрочные механизм камер уйдут в прошлое, оставив пользователю 100% соотношение экрана к передней панели аппарата.

А как это вообще работает эта технология ?

Некоторые читатели наверняка в курсе, что одна из самых обсуждаемых тем в мире мобильной фотографии на данный момент -не раз заявляли о том, что работы в этом направлении уже ведутся, а некоторые модели смартфонов уже существуют в виде концептов. Но горячо любимая, в нашей стране,похоже не собирается отставать от своих конкурентов.Один из ресурсов на днях заявил, чтоxiaomi. Исходя из этого документа можно утверждать, что Xiaomi работает над устройством сразуОднако пока эта технология всё ещё находится в разработке, некоторые авторитетные аналитики утверждают, что. И это логично, ведь вряд ли качество снимков в таких камерах сразу станет сравнимо с результатами классических ныне модулей. А значит технологию нужно так сказать "обкатать" и где как не в бюджетном сегменте это делать.Тут всё достаточно просто (), предполагается что новые. Говоря ещё проще,, позволяя тем самым сделать снимок.Эта технология отдалённо напоминает то, как работает датчик отпечатков пальцев под дисплеем, где