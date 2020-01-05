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Новый патент Xiaomi - сразу 2 камеры под экраном

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MobilZone
140
Некоторые читатели наверняка в курсе, что одна из самых обсуждаемых тем в мире мобильной фотографии на данный момент - селфи камеры под дисплеем.

Samsung и Oppo не раз заявляли о том, что работы в этом направлении уже ведутся, а некоторые модели смартфонов уже существуют в виде концептов. Но горячо любимая, в нашей стране, компания Xiaomi похоже не собирается отставать от своих конкурентов.

Один из ресурсов на днях заявил, что xiaomi уже около месяца назад получила патент, на регистрацию собственной технологии камер под экраном. Исходя из этого документа можно утверждать, что Xiaomi работает над устройством сразу с двумя камерами внедрёнными под экран.

Я думаю не нужно объяснять, что в случаи удачного создания и последующих тестов подобных смартфонов, мир мобильного дизайна снова переживёт небывалое развитие. Ведь чёлки, вырезы, непрочные механизм камер уйдут в прошлое, оставив пользователю 100% соотношение экрана к передней панели аппарата.

Однако пока эта технология всё ещё находится в разработке, некоторые авторитетные аналитики утверждают, что бюджетные телефоны могут получить это новшество первыми. И это логично, ведь вряд ли качество снимков в таких камерах сразу станет сравнимо с результатами классических ныне модулей. А значит технологию нужно так сказать "обкатать" и где как не в бюджетном сегменте это делать.
Кстати вот те самые патентные изображения Xiaomi.



А как это вообще работает эта технология ?

Тут всё достаточно просто (на словах дак точно), предполагается что новые модули камер смогут контролировать часть дисплея, под которыми они находятся. Говоря ещё проще, экран в области где расположена камера становиться прозрачным при её включении, позволяя тем самым сделать снимок.
Эта технология отдалённо напоминает то, как работает датчик отпечатков пальцев под дисплеем, где OLED-панель излучает свет, чтобы активировать область пикселей, которые использует данный модуль.
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