5 смартфонов Xiaomi, от покупки которых лучше отказаться в начале 2020 года

С момента выхода прошлой статьи про неудачные смартфоны от Xiaomi минуло уже полгода. За это время китайская компания выпустила массу новых устройств, из которых, очевидно, не все получились однозначно удачными. И в этой статье я расскажу о новых смартфонах компании, которые получились неудачными или, как минимум, неоднозначными.Xiaomi Mi A3Представьте себе, что вы пришли в любимое кафе, где всегда предлагали вкусные и качественные блюда за небольшие деньги. Вы взяли любимое лакомство, пусть это будут сырники, пышные и сладковатые, просто так, с изюмом или сгущёнкой – кто как любит. Вроде и вкусно, вроде и всё нравится, но что-то как будто не так.И тут вам по секрету говорят, что в этом кафе очень любят экономить на продуктах, а в последнее время вместо творога используют "творожный продукт" – тот, что с заменителями. И вы сразу начинаете это замечать. Примерно такие же впечатления у меня сложились от Xiaomi Mi A3 в целом и от его дисплея в частности.Смотреть на 6-дюймовый AMOLED-дисплей с HD+ разрешением откровенно сложно: картинка нечёткая, расплывчатая, да ещё и чересчур насыщенная, причём "чистая" операционная система никак не позволяет это настроить. Как обидно, что потенциально один из лучших бюджетных "гуглофонов" был безнадёжно испорчен одной небольшой деталью.Xiaomi Redmi 8Помнится, в самой первой статье этой рубрики я критиковал смартфон Xiaomi Redmi 7. Сейчас я готов признать свою ошибку и извиниться перед покупателями этого аппарата, потому что его наследник Redmi 8 получился во многом хуже!Не секрет, что чётные серии "обычных" Redmi всегда проигрывали предыдущим нечётным, особенно это чувствовалось в мощности процессора. Восьмая модель не стала исключением: Snapdragon 439 проигрывает Snapdragon 632 по максимальной скорости памяти, а также по игровой производительности.Готовы ли вы приобрести большую ёмкость и так отличного аккумулятора в сочетании с новым разъёмом для зарядки и другим дизайном в обмен на меньшую производительность? Предлагаю вам ответить на этот вопрос самостоятельно.Xiaomi Mi Note 10Подробно про эту модель я рассказывал в отдельной статье. Если вкратце, то основной проблемой нового "камерофона" является слабая для таких возможностей платформа Snapdragon 730, да и целесообразность использования 108-мегапиксельного модуля стоит под сомнением.Официальный ценник в 550 долларов можно назвать завышенным, за такую сумму можно найти немалое количество флагманов с более производительной начинкой и схожим, если не лучшим, качеством фотографии.Redmi K30Вышедший в мае Redmi K20, он же Xiaomi Mi 9T получился одним из лучших смартфонов производителя в 2019 году. Он сочетает в себе оригинальный дизайн, отличные характеристики и приемлемую стоимость.Около месяца назад компания Redmi представила второе поколение своей флагманской линейки – K30 4G и 5G. В чём-то смартфон действительно стал интереснее: IPS-матрица, удобно расположенный сканер отпечатков пальцев, большие ёмкость аккумулятора и разрешение основной камеры.Но в остальном новинка серьёзно проигрывает предшественнику. Во-первых, габариты: если Mi 9T был просто типичной "лопатой", то размеры K30 мне сложно назвать адекватными: 165.3 x 76.6 x 8.79 мм – я что, в сумке его носить должен? Во-вторых, дизайн: если прошлая модель была симпатичным телефоном с выдвижной камерой, то теперь мы имеем глянцевое нечто с огромным "отверстием" посреди дисплея – не иначе как дань моде.В-третьих, связка камер: в Mi 9T имелся "джентльменский набор", состоящий из основного, широкоугольного и третьего модуля с двойным оптическим "зумом". В новой модели их уже четыре, но лишь 2 из них применимы в большинстве случаев – основной на 64 Мегапикселя и широкоугольный на 8 Мп, остальные представлены 2 Мп камерами, по сути бесполезными. В чётвёртых, платформа – всё тот же Snapdragon 730 в 4G-версии, а покупать 5G версию пока что нет никакого смысла.Xiaomi Redmi Note 8TРеальность такова, что нельзя делать идеальное бюджетное устройство, в котором не к чему придраться. Везде должны быть свои нюансы и особенности – именно на этом строится позиционирование внутри актуальной линейки. И если одни производители ставят для этого слабую камеру, а другие урезают разрешение дисплея, то Xiaomi экономит на мелочах.Redmi Note 8T – самый очевидный пример. Ради копеечного модуля NFC и блока быстрой зарядки в комплекте решено было сэкономить на корпусе – вживую телефон выглядит как какой-нибудь UMIDIGI A5 Pro, а огромная нижняя рамка сильно бросается в глаза. Причём спереди "не нашлось места" для индикатора событий – к слову, тоже копеечного.Перед нами тот случай, когда лучше немного доплатить и купить Redmi Note 8 Pro, чтобы не терпеть тех обидных лишений, на которые нас обрели в модели 8T. Тогда вы получите действительно серьёзный аппарат с отличной производительностью, хорошей камерой и функцией бесконтактной оплаты.