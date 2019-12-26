Какие смартфоны мы увидим в начале 2020 года

В 2019 году больше никаких устройств представлено не будет и все анонсы автоматически переносятся на 2020 год. Текущий год стал прорывным для мобильной индустрии, ведь появились не только полностью безрамочные смартфоны, но и складные модели. Производители и не думают останавливаться и в Сети уже довольно много сведений о предстоящих устройствах. Предлагаю выделить самые любопытные девайсы и посмотреть на их предварительные характеристики.
Самый таинственный девайс из моей подборки – концепт OnePlus. Недавно руководство компании OnePlus проговорилось о том, что на выставке CES 2020, которая пройдет в начале января производитель покажет «нечто особенное». По мнению аналитиков, нас ждет концептуальный смартфон без разъемов, либо сгибаемый аппарат. При этом, возможно речь идет совсем не о флагмане, а о модели среднего класса, как Moto Razr 2019, например. Напомню, что в этом году Meizu представили на краундфандинговой платформе свой вариант смартфона без разъемов. Итог - идея провалилась и собрала чрезвычайно мало поклонников. Посмотрим, что задумали OnePlus.
С большой долей вероятности, Xiaomi запустит в производство «Pro» версию своего нового «хита» Redmi K30. После его презентации у многих «потекли слюньки», что называется. Еще бы, кто предложит 5G смартфон за 300 долларов? Пока никто, кроме Xiaomi. Что касается Redmi K30 Pro, то по слухам, это будет флагман на процессоре Snapdragon 865. Само собой, он будет поддерживать 5G. В остальном, думается, что характеристики будут сравнимы с базовой версией, ну может памяти больше завезут. Если это так, то никуда не денется частота экрана 120 Гц и основная камера из 4 – сенсоров с главным модулем Sony IMX686 на 64 Мпикс. Ну и конечно, куда же без аккумулятора на 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.
Xiaomi Mi 10 по идее, должен выйти раньше K30 Pro, а значит именно он «первым среди Сяоми» получит топовый Snapdragon. Примечательно, что на текущий день практически ничего не известно о характеристиках. С уверенностью можно сказать о поддержке 5G, о том, что смартфон будет работать под управлением оболочки MIUI 11, и о наличии сенсора на 108 Мпикс. По сути, именно эти характеристики сейчас являются трендовыми у компании, а значит, они точно должны попасть внутрь нового флагмана. Помимо Mi 10 в Сети начали появляться сведения о грядущем бюджетном Redmi 9. Думаю, что внешне смартфон не изменится, а вот внутрь установят Helio G70. В этом случае с большой долей вероятности можно прогнозировать слабые продажи, так как юзеры по всему миру привыкли к Snapdragon.
Семейство смартфонов OnePlus 8 в следующем году пополнится третьей моделью с приставкой «Lite». Судя по всему, таким образом, компания хочет расширить своё влияние на более доступные сегменты. Примечательно, что согласно утечкам все аппараты будут поддерживать 5G сети, а в качестве процессора будут использованы решения от Qualcomm и Mediatek. В остальном все довольно типично для современных флагманов. Версия «Lite» получит одну фронтальную камеру и три основных, а также аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой. Версии «постарше» оснастят двойной фронтальной камерой и 4 – мя тыловыми сенсорами, да и батарея в OnePlus 8 Pro на целых 4500 мАч. В общем, после презентации нужно будет смотреть на цены, и сравнивать с конкурентами, хотя на «бумаге» все более чем достойно.
Realme X50 не станет флагманом компании, это будет первый среднеценовый девайс с поддержкой 5G от суббренда Oppo. За производительность и за поддержку 5G будет отвечать чипсет Snapdragon 765G. Если смотреть на характеристики, то они фактически копируют таковые в Redmi K30 5G. Тут вам и AMOLED экран, и камера с 4 – мя сенсорами и модулем на 64 Мпикс и даже аккумулятор на те же 4500 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0. Единственное отличие – встроенная оболочка ColorOS, а не MIUI. Анонс обещают до конца января.
Конечно, я не смог обойти стороной Samsung Galaxy S11. Судя по рендерам, компания несколько изменит внешний вид задней панели и поместит все камеры на площадке в левом верхнем углу. Из характеристик известно, что за работу 5G будет отвечать Snapdragon 865, а в качестве основного модуля камеры компания предложит собственную разработку на 108 Мпикс. Наверняка также порадует и аккумулятор, который получит емкость 5000 мАч. Более детальных характеристик пока нет, наверняка появятся ближе к анонсу.
Вот и я рассказал вам обо всех готовящихся новинках, про которые в Сети есть сведения прямо сейчас. Безусловно, в следующем году смартфонов не будет меньше, их число будет расти, и в первую очередь это касается моделей с поддержкой 5G. Так что будем ждать анонсов и интересных новостей.
Самый таинственный девайс из моей подборки – концепт OnePlus. Недавно руководство компании OnePlus проговорилось о том, что на выставке CES 2020, которая пройдет в начале января производитель покажет «нечто особенное». По мнению аналитиков, нас ждет концептуальный смартфон без разъемов, либо сгибаемый аппарат. При этом, возможно речь идет совсем не о флагмане, а о модели среднего класса, как Moto Razr 2019, например. Напомню, что в этом году Meizu представили на краундфандинговой платформе свой вариант смартфона без разъемов. Итог - идея провалилась и собрала чрезвычайно мало поклонников. Посмотрим, что задумали OnePlus.
С большой долей вероятности, Xiaomi запустит в производство «Pro» версию своего нового «хита» Redmi K30. После его презентации у многих «потекли слюньки», что называется. Еще бы, кто предложит 5G смартфон за 300 долларов? Пока никто, кроме Xiaomi. Что касается Redmi K30 Pro, то по слухам, это будет флагман на процессоре Snapdragon 865. Само собой, он будет поддерживать 5G. В остальном, думается, что характеристики будут сравнимы с базовой версией, ну может памяти больше завезут. Если это так, то никуда не денется частота экрана 120 Гц и основная камера из 4 – сенсоров с главным модулем Sony IMX686 на 64 Мпикс. Ну и конечно, куда же без аккумулятора на 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.
Xiaomi Mi 10 по идее, должен выйти раньше K30 Pro, а значит именно он «первым среди Сяоми» получит топовый Snapdragon. Примечательно, что на текущий день практически ничего не известно о характеристиках. С уверенностью можно сказать о поддержке 5G, о том, что смартфон будет работать под управлением оболочки MIUI 11, и о наличии сенсора на 108 Мпикс. По сути, именно эти характеристики сейчас являются трендовыми у компании, а значит, они точно должны попасть внутрь нового флагмана. Помимо Mi 10 в Сети начали появляться сведения о грядущем бюджетном Redmi 9. Думаю, что внешне смартфон не изменится, а вот внутрь установят Helio G70. В этом случае с большой долей вероятности можно прогнозировать слабые продажи, так как юзеры по всему миру привыкли к Snapdragon.
Семейство смартфонов OnePlus 8 в следующем году пополнится третьей моделью с приставкой «Lite». Судя по всему, таким образом, компания хочет расширить своё влияние на более доступные сегменты. Примечательно, что согласно утечкам все аппараты будут поддерживать 5G сети, а в качестве процессора будут использованы решения от Qualcomm и Mediatek. В остальном все довольно типично для современных флагманов. Версия «Lite» получит одну фронтальную камеру и три основных, а также аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой. Версии «постарше» оснастят двойной фронтальной камерой и 4 – мя тыловыми сенсорами, да и батарея в OnePlus 8 Pro на целых 4500 мАч. В общем, после презентации нужно будет смотреть на цены, и сравнивать с конкурентами, хотя на «бумаге» все более чем достойно.
Realme X50 не станет флагманом компании, это будет первый среднеценовый девайс с поддержкой 5G от суббренда Oppo. За производительность и за поддержку 5G будет отвечать чипсет Snapdragon 765G. Если смотреть на характеристики, то они фактически копируют таковые в Redmi K30 5G. Тут вам и AMOLED экран, и камера с 4 – мя сенсорами и модулем на 64 Мпикс и даже аккумулятор на те же 4500 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0. Единственное отличие – встроенная оболочка ColorOS, а не MIUI. Анонс обещают до конца января.
Конечно, я не смог обойти стороной Samsung Galaxy S11. Судя по рендерам, компания несколько изменит внешний вид задней панели и поместит все камеры на площадке в левом верхнем углу. Из характеристик известно, что за работу 5G будет отвечать Snapdragon 865, а в качестве основного модуля камеры компания предложит собственную разработку на 108 Мпикс. Наверняка также порадует и аккумулятор, который получит емкость 5000 мАч. Более детальных характеристик пока нет, наверняка появятся ближе к анонсу.
Вот и я рассказал вам обо всех готовящихся новинках, про которые в Сети есть сведения прямо сейчас. Безусловно, в следующем году смартфонов не будет меньше, их число будет расти, и в первую очередь это касается моделей с поддержкой 5G. Так что будем ждать анонсов и интересных новостей.