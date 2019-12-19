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Huawei P40 и P40 Pro просочились в куче темных рендеров

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MobilZone / Гаджеты
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Huawei запускает P40 и P40 Pro в марте этого года без услуг Google, по словам самого Ричарда Ю, главы потребительской бизнес-группы компании.

Если вам было интересно, что ожидать от этих телефонов, с точки зрения дизайна, у нас теперь есть первый взгляд на них, благодаря просочившимся изображениям ниже. Они менее детальны, чем обычные разработки на основе CAD, которые мы видели в других телефонах в прошлом, но и этого достаточно.
Рендеры Huawei P40 

Как вы можете видеть, дизайн островков задней камеры выглядит действительно знакомым, и это потому, что мы уже видели его на Samsung Galaxy A51 и A71, Vivo V17, а также на просочившихся рендерах, изображающих семейство Samsung Galaxy S11. Таким образом, прямоугольник в левом верхнем углу сзади, похоже, является преобладающей тенденцией 2020 года, с таким успехом можно привыкнуть к нему.

Точная форма прямоугольника может отличаться, но общая идея та же. Очевидно, многие производители смартфонов решили, что это лучший способ разместить большое количество датчиков на как можно меньшей площади.
Рендеры Huawei P40 Pro

Ожидается, что P40 будет иметь четыре камеры на задней панели. Флагманская модель должна выиграть от установки пятиугольной камеры на задней панели, с первичным датчиком Sony IMX686 на 64 Мп с OIS, сверхшироким снимком на 20 Мп, телефото с перископом на 12 Мп, специальной макро-камерой и 3D-камерой ToF. Говорят, что P40 оснащен плоским дисплеем размером 6,1 или 6,2 дюйма.

P40 Pro, с другой стороны, будет оснащен экраном типа «водопад», который изгибается со всех четырех сторон и имеет размеры от 6,5 до 6,7 дюйма. Металлический каркас имеет новый дизайн в угловых зонах, возможно, для защиты огромной болевой точки от разрушения - углы такого изогнутого экрана более подвержены этому, чем другие части.

Ожидается, что оба телефона будут заняты снизу, с портом USB-C, лотком для SIM-карты и решеткой динамика. Кнопки питания и регулировки громкости расположены справа, и нигде не видно разъема для наушников 3,5 мм.

Хотя эти предварительные рендеры не говорят нам, будут ли на экранах отверстия или вырезы, P40 и P40 Pro определенно не будут использовать всплывающие селфи-камеры. Оба дисплея будут OLED и содержат встроенные датчики отпечатков пальцев. Ранее сообщалось, что P40 Pro имеет частоту обновления 120 Гц, разрешение Quad HD + и соотношение экрана к корпусу 98%.

P40 Pro может иметь батарею емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт. Он будет работать на Kirin 990 SoC, с 5G. Android 10 будет поддерживать интерфейс EMUI 10, но он будет лишен каких-либо приложений и сервисов Google.
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