Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в Париже уже весной, но без Google

Huawei объявила, что представит свой следующий флагман в Париже в конце марта следующего года. Телефон будет работать на базе Android 10 с EMUI 10 в сочетании с мобильными сервисами Huawei - Google на борту нет. Это прямо от Ричарда Ю, главы потребительского подразделения Huawei.
Он пообещал невиданный ранее дизайн, а также улучшения в качестве изображения с камеры, производительности чипсета и времени автономной работы. Это, как правило, основные моменты флагманов компании, хотя производительность не должна быть сюрпризом. Мы ожидаем, что Huawei P40 и P40 Pro будут поставляться с чипсетом Kirin 990 5G - Kirin 1020 должен выйти с Mate 40.
Телефоны будут распространяться по обычным каналам - операторам и магазинам - единственное, что будет отличаться от поколения P30, - это отсутствие приложений Google, замененных альтернативами Huawei.
Mate 30 Pro и Huawei Mobile Services в ограниченном объеме пробились в Европу. Теперь у Huawei есть несколько месяцев, чтобы привлечь разработчиков приложений, чтобы обеспечить доступность высокопрофильных приложений в альтернативном магазине приложений компании.
Что касается HarmonyOS, собственной операционной системы Huawei, то она пока не поступает в телефоны. Huawei недавно подтвердила свою приверженность использованию Android для питания своих смартфонов, но планирует использовать Harmony для более интеллектуальных устройств (умных телевизоров, часов, колонок и т. д.).
Он пообещал невиданный ранее дизайн, а также улучшения в качестве изображения с камеры, производительности чипсета и времени автономной работы. Это, как правило, основные моменты флагманов компании, хотя производительность не должна быть сюрпризом. Мы ожидаем, что Huawei P40 и P40 Pro будут поставляться с чипсетом Kirin 990 5G - Kirin 1020 должен выйти с Mate 40.
Телефоны будут распространяться по обычным каналам - операторам и магазинам - единственное, что будет отличаться от поколения P30, - это отсутствие приложений Google, замененных альтернативами Huawei.
Mate 30 Pro и Huawei Mobile Services в ограниченном объеме пробились в Европу. Теперь у Huawei есть несколько месяцев, чтобы привлечь разработчиков приложений, чтобы обеспечить доступность высокопрофильных приложений в альтернативном магазине приложений компании.
Что касается HarmonyOS, собственной операционной системы Huawei, то она пока не поступает в телефоны. Huawei недавно подтвердила свою приверженность использованию Android для питания своих смартфонов, но планирует использовать Harmony для более интеллектуальных устройств (умных телевизоров, часов, колонок и т. д.).