Одни китайцы в топе, Antutu опубликовал список лучших флагманов ноября

Современные смартфоны с каждым годом, даже наверно с каждым месяцем становятся все мощней и мощней. Зачастую получается так, что эти мощности попросту некуда девать, так как мобильные игры не задействуют многопоточность. В любом случае, если у вас флагманский аппарат, то вы наверняка хоть один раз, но устанавливали синтетический тест Антуту, который измеряет производительность. Он считается главным «мерилом» в мобильной индустрии и по нему часто делают выводы о производительности.
Ежемесячно команда Антуту объявляет свой ТОП самых мощных устройств на рынке. Вчера был объявлен подобный рейтинг смартфонов за ноябрь. Предлагаю ознакомиться поближе.
Главные причины столь выдающихся цифр – большой объем оперативной памяти, быстрый накопитель стандарта UFS 3.0 и встроенная система охлаждения, которая не дает процессору нагреваться и тем самым сбрасывать частоту.
Забавно, что на втором и третьем месте идут два аппарата от OnePlus, а именно 7T и 7T Pro. Они отличаются не только процессорами, но и объемами памяти с которыми «пришли» на финиш. Как видите, большой разницы между Snapdragon 855 и 855 Plus не наблюдается. sus сделали добротный флагман
Далее в этом ТОПе можно обнаружить первый флагманский смартфон бренда Realme модель X2 Pro. Его результат – 476 тысяч.
В рейтинге можно встретить уже далеко не свежие Asus Zenfone 6, который и сейчас спокойно набирает в тесте 450 тысяч баллов.
Примечательно также то, что список из 10 смартфонов замыкают два аппарата от Samsung, которые по факту один и тот смартфон. Речь идет про Samsung Galaxy Note 10+ и надо сказать, что версия на чипе Snapdragon 855 набирает больше баллов, нежели вариация с фирменным процессором Exynos.
Ежемесячно команда Антуту объявляет свой ТОП самых мощных устройств на рынке. Вчера был объявлен подобный рейтинг смартфонов за ноябрь. Предлагаю ознакомиться поближе.
Сразу отмечу два факта. Первый – в списке нет смартфонов Apple, и сравнение идет среди Android – флагманов и второй это то, что в списке представлены преимущественно максимальные версии по памяти.Первое место на данный момент удерживает «игровой» смартфон Asus ROG Phone 2 в версии на 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Он набирает 496 тысяч баллов.
Главные причины столь выдающихся цифр – большой объем оперативной памяти, быстрый накопитель стандарта UFS 3.0 и встроенная система охлаждения, которая не дает процессору нагреваться и тем самым сбрасывать частоту.
Забавно, что на втором и третьем месте идут два аппарата от OnePlus, а именно 7T и 7T Pro. Они отличаются не только процессорами, но и объемами памяти с которыми «пришли» на финиш. Как видите, большой разницы между Snapdragon 855 и 855 Plus не наблюдается. sus сделали добротный флагман
Далее в этом ТОПе можно обнаружить первый флагманский смартфон бренда Realme модель X2 Pro. Его результат – 476 тысяч.
В рейтинге можно встретить уже далеко не свежие Asus Zenfone 6, который и сейчас спокойно набирает в тесте 450 тысяч баллов.
Примечательно также то, что список из 10 смартфонов замыкают два аппарата от Samsung, которые по факту один и тот смартфон. Речь идет про Samsung Galaxy Note 10+ и надо сказать, что версия на чипе Snapdragon 855 набирает больше баллов, нежели вариация с фирменным процессором Exynos.