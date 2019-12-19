ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
Huawei P40 и P40 Pro просочились в куче темных рендеров
10:00
Samsung и Baidu начнут производство чипа для искусственного интеллекта
08:00
Huawei P smart Pro представлен с впечатляющими характеристиками
05:15
Одни китайцы в топе, Antutu опубликовал список лучших флагманов ноября
19:49
Вариант Huawei Mate 30 Pro 5G 128 ГБ теперь доступен для покупки
18:00
Samsung Pay выйдет на новые рынки в 2020 году
16:00
iFixit очень высоко оценивает ремонтопригодность Mac Pro
14:00
Телефоны Redmi Note 7 получат Android 10 на месяц раньше срока
12:00
Samsung Galaxy A01 был тихо анонсирован: характеристики и цены
10:00
Рендеры показывают дизайн будущего смартфона от Samsung - Galaxy A21
07:19
Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в Париже уже весной, но без Google
20:00
DxOMark: Huawei Mate 30 Pro 5G имеет лучшую камеру среди смартфонов
18:00
Концепция OnePlus One будет представлена в следующем месяце на выставке CES 2020
15:42
Удивительный смартфон Realme X2 официально представлен: характеристики и цены
14:00
Realme Buds Air официально анонсированы: цены и характеристики
12:00
Apple Arcade предлагает чуть более дешевую годовую подписку
10:00
Snapdragon 865 просто взрывает Antutu Benchmark
06:30
Android 10 теперь распространяется на все устройства Galaxy Note10 и Note10 +
20:00
Samsung создаст 144-мегапиксельный сенсор камеры
18:00
Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G в третьем квартале 2019 года
16:00
Realme продал большое количество смартфонов в первый год и надеется удвоить его в 2020 году
14:00
Redmi K30 5G сертифицирован с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти
12:00
ZTE демонстрирует Axon 10s Pro, подтверждая главные характеристики
10:00
OnePlus 7T получает OxygenOS 10.0.7 с ноябрьским патчем безопасности и улучшениями камеры
08:30
Крутые наушники от Realme - Buds Air поступят в продажу уже с дня на день
07:00
Самые провальные смартфоны бренда Xiaomi
05:30
Классные бюджетные смартфоны, которые стоит купить в начале 2020 года
20:25
Флагманский чип от Samsung покорит мир, Exynos 1000 уже близко
17:52
Realme готова выпустить средне-бюджетный смартфон, который может конкурировать с смартфонами Xiaomi
12:10
Как просто продлить работу Windows 7 ещё на несколько лет
18:30
Google Pixel 4 получил высокий балл в аудио-тесте DxOMark
16:30
Huawei еще больше сократила разрыв по продажах с Samsung
14:30
Мировой рынок носимых устройств в третьем квартале вырос, Xiaomi лидирует
 Больше новостей
» » Одни китайцы в топе, Antutu опубликовал список лучших флагманов ноября
-

Одни китайцы в топе, Antutu опубликовал список лучших флагманов ноября

Поделиться:
MobilZone
169
Современные смартфоны с каждым годом, даже наверно с каждым месяцем становятся все мощней и мощней. Зачастую получается так, что эти мощности попросту некуда девать, так как мобильные игры не задействуют многопоточность. В любом случае, если у вас флагманский аппарат, то вы наверняка хоть один раз, но устанавливали синтетический тест Антуту, который измеряет производительность. Он считается главным «мерилом» в мобильной индустрии и по нему часто делают выводы о производительности.

Ежемесячно команда Антуту объявляет свой ТОП самых мощных устройств на рынке. Вчера был объявлен подобный рейтинг смартфонов за ноябрь. Предлагаю ознакомиться поближе.

Сразу отмечу два факта. Первый – в списке нет смартфонов Apple, и сравнение идет среди Android – флагманов и второй это то, что в списке представлены преимущественно максимальные версии по памяти.
Первое место на данный момент удерживает «игровой» смартфон Asus ROG Phone 2 в версии на 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Он набирает 496 тысяч баллов.

Главные причины столь выдающихся цифр – большой объем оперативной памяти, быстрый накопитель стандарта UFS 3.0 и встроенная система охлаждения, которая не дает процессору нагреваться и тем самым сбрасывать частоту.

Забавно, что на втором и третьем месте идут два аппарата от OnePlus, а именно 7T и 7T Pro. Они отличаются не только процессорами, но и объемами памяти с которыми «пришли» на финиш. Как видите, большой разницы между Snapdragon 855 и 855 Plus не наблюдается. sus сделали добротный флагман

Далее в этом ТОПе можно обнаружить первый флагманский смартфон бренда Realme модель X2 Pro. Его результат – 476 тысяч.
В рейтинге можно встретить уже далеко не свежие Asus Zenfone 6, который и сейчас спокойно набирает в тесте 450 тысяч баллов.

Примечательно также то, что список из 10 смартфонов замыкают два аппарата от Samsung, которые по факту один и тот смартфон. Речь идет про Samsung Galaxy Note 10+ и надо сказать, что версия на чипе Snapdragon 855 набирает больше баллов, нежели вариация с фирменным процессором Exynos.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle