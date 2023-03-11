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Supermicro расширяет ассортимент серверов с использованием EDSFF E3.S и E1.S

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Supermicro, поставщик комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения данных и 5G/Edge, объявил о пополнении своего революционного семейства сверхвысокопроизводительных и высокоплотных серверов класса Petascale с технологией All-flash NVMe. Системы Supermicro, входящие в это семейство высокопроизводительных накопителей, будут поддерживать форм-фактор EDSFF нового поколения, включая устройства E3.S и E1.S, в форм-факторах позволяющих разместить 16 и 32 высокопроизводительных отсека для накопителей PCIe Gen5 NVMe.

Первоначальное решение обновленной линейки продуктов будет поддерживать до половины петабайта объема памяти в стоечной системе 1U с 16 отсеками, а затем полный петабайт объема памяти в стоечной системе 2U с 32 отсеками для платформ Intel и AMD PCIe Gen5.

"Supermicro продолжает отвечать требованиям своих клиентов, предлагая инновационные решения для современных и будущих рабочих нагрузок", - заявил Чарльз Лян, президент и генеральный директор Supermicro. "Благодаря возможности хранения до петабайта в стандартной стоечной системе клиенты смогут быстро получить доступ к огромным объемам данных, которые будут у них под рукой. Новая система хранения данных компактна и энергоэффективна и обеспечит нашим клиентам самую низкую в индустрии задержку и самую высокую пропускную способность. Производительность и мощность этих новых систем позволит клиентам получать больше информации, используя передовые технологии искусственного интеллекта. Используя нашу блочную архитектуру, мы можем быстрее выводить новейшие технологии на рынок, предоставляя клиентам передовые системы в рамках наших предложений по масштабированию стоек Total IT Solutions".

Поскольку развитие технологий ЦП, GPU и памяти продолжает набирать обороты и увеличивается количество данных, обрабатываемых современными вычислительными кластерами, необходимо также повысить производительность систем хранения данных, чтобы они не становились препятствием, замедляющим работу всей системы. Серверы Supermicro Petascale All-Flash обеспечивают лучшую в отрасли производительность и вместимость для систем хранения данных, позволяя клиентам сократить количество стоечных систем, необходимых для выполнения требований к хранению данных в "горячем" и "теплом" режимах, что снижает совокупную стоимость владения.

Новые системы на базе Intel оснащены двумя процессорами 4 поколения Intel Xeon Scalable с TDP до 270 Вт, и содержат до 32 DIMM памяти DDR5-4800MHz, что в общей сложности составляет 8 ТБ памяти. Кроме того, процессоры AMD EPYC 4 поколения обеспечивают питание систем на базе AMD с TDP до 350 Вт и 24 DIMM памяти DDR5-4800MHz. Эти системы предназначены для вычислительно интенсивных задач с большими требованиями к вводу-выводу данных и большими требованиями к памяти.

Два полноразмерных слота PCIe Gen5 x16 поддерживают передовые xPU и интеллектуальные сетевые карты (NIC), что позволяет клиентам оптимизировать операции с использованием новых NVMe-Over-Fabric или GPU-ускоренных хранилищ, которые сегодня разрушают традиционные ИТ. Два дополнительных слота Supermicro PCIe Gen5 x16 AIOM (усовершенствованный модуль ввода-вывода) обеспечивают повышенное удобство обслуживания в реальных условиях и совместимость с широким спектром готовых сетевых карт OCP 3.0. Совершенно новая симметричная сбалансированная архитектура NUMA снижает время задержки, обеспечивая кратчайшие пути передачи сигнала к накопителям, сбалансированную пропускную способность хранилища и гибкие сетевые возможности. Симметричная конструкция также способствует равномерному воздушному потоку по всей системе, что позволяет использовать более мощные процессоры.

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