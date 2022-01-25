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Перспективы IT-технологий в бизнесе в 2022 году – точка зрения Алексея Кузовкина

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Не только в повседневную жизнь людей все активнее проникают ИТ-технологии – они также встраиваются и в бизнес-процессы. Самые актуальные для России IT-направления, которые будут востребованы предпринимателями в 2022 году, назвал гендиректор компании «Инфософт» Алексей Кузовкин.Преимущества перевода сотрудников на удаленный режим работы оценили многие работодатели.  Коронавирус стал катализатором тренда – темпы роста рабочих мест за пределами офиса увеличились в десятки раз. И хотя произошел небольшой откат после первой волны пандемии, сегодня перевод работы в виртуальное пространство снова набирает обороты. Вариант совмещения реальной и удаленной деятельности также становится все популярнее. 
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