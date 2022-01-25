Перспективы IT-технологий в бизнесе в 2022 году – точка зрения Алексея Кузовкина

Не только в повседневную жизнь людей все активнее проникают ИТ-технологии – они также встраиваются и в бизнес-процессы. Самые актуальные для России IT-направления, которые будут востребованы предпринимателями в 2022 году, назвал гендиректор компании «Инфософт» Алексей Кузовкин.Преимущества перевода сотрудников на удаленный режим работы оценили многие работодатели. Коронавирус стал катализатором тренда – темпы роста рабочих мест за пределами офиса увеличились в десятки раз. И хотя произошел небольшой откат после первой волны пандемии, сегодня перевод работы в виртуальное пространство снова набирает обороты. Вариант совмещения реальной и удаленной деятельности также становится все популярнее.Развитие безопасности киберпространства усиливает перенос удаленной практики в онлайн. Защита становится повсеместной, поскольку растет необходимость контроля деятельности удаленных сотрудников. Даже внутренние пользователи находятся под подозрением – внедрение кибербезопасности ЗероТраст это подтверждает.Люди все чаще будут общаться с роботами – новое поколение бизнесменов, которым интересны инновации, ориентировано на работу с голосовыми помощниками. Востребованность моделей с применением ИИ растет, хотя воплощенный в этом продукте искусственный интеллект пока используется только крупнейшими корпорациями. Многими компаниями, предпочитающими работать по старинке, используя сотрудников или запуская простой автоответчик, пока не осознается необходимость развивать данное направление.Еще одно перспективное направление – ноукодинг. Продвижение разработки программных продуктов без кодов вызвано как сокращением расходов на разработку нового ПО, так и дефицитом специалистов высокой квалификации. Создание бескодовых систем доступно даже обычным пользователям продвинутого уровня: в полноценный элемент ноукодеры собирают пазл из заготовок.