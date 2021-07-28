Финал конкурса инновационных производств «Техновызов» пройдет в городе Ясном

В городе Ясном Оренбургской области пройдет финал конкурса инновационных производств «Техновызов». Партнер конкурса, комбинат «Оренбургские минералы», окажет событию активное содействие. В настоящее время принимаются заявки на участие от промышленных компаний. Согласно условиям конкурса, следует представить проект, готовый продукт или MVP. Главная цель конкурса – внедрение востребованных продуктов и сервисов в инфраструктуру региональных корпораций-партнеров, а одной из приоритетных задач является развитие и внедрение технологий, способствующих оптимизации, автоматизации и экологичности различных отраслей тяжелой промышленности. «Техновызов» – общий проект «Московского инновационного кластера» и Фонда инвестиций и инноваций Оренбургской области.

Все поставленные перед конкурсантами задачи основаны на потребностях крупных предприятий-партнеров и имеют практическую направленность. От участников ждут компетенций в создании технологий и управлении бизнесом. Проекты будут оцениваться в шести номинациях: «Умная диагностика в промышленности», «Технология содержания промышленной инфраструктуры», «Новые материалы», «Промышленные технологии», «Цифровые решения Technet», «Эконет + антикарбоновый вызов». Участники конкурса получат на доработку своих проектов гранты и инвестиции на их запуск, а также доступ к сообществу предпринимателей-единомышленников, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В технопарке в Ясном, где действует ТОСЭР «Ясный», победители конкурса смогут воспользоваться развитой инфраструктурой, льготами правительства, упрощенным документооборотом, особым налоговым статусом, близостью к нуждающейся в новых технологиях и решениях одной из крупнейших горнодобывающих компаний в России.