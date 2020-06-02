Как проходят тимбилдинги в компании QATestLab

Тимбилдинг — важнейший процесс в работе компании. Буквально он означает «построение команды», а если говорить проще, то это совокупность инструментов и мероприятий, направленных на сплочение коллектива. И новички, и старожилы, независимо от должности, должны чувствовать себя в команде комфортно. Личное общение, тесное знакомство и объединение одним делом (кроме рабочих процессов) — то, что помогает постепенно выстроить не только профессиональный, но и дружный, а значит, и более эффективный коллектив.
Отзывы о QATestLab говорят о том, что компании отлично удается это направление работы. Каждый новый тестировщик может быть уверен: скучать или испытывать сложности, вливаясь в новый коллектив, ему не придется.
Разновидности тимбилдинга и его особенности
- Спортивный. В процессе спортивных мероприятий команда не только поддерживает боевой дух каждого участника, но и сталкивается с ситуациями, способствующими выбросу адреналина, — а это всегда объединяет. Один из последних примеров спортивного тимбилдинга в QATestLab — участие в X-Challenge-2019. Каждый QA тестировщик, поучаствовавший в мероприятии, запомнит его надолго.
- Интеллектуальный. К этой категории относятся квизы, квесты, тесты и просто командные посиделки вне рамок рабочего времени за одной из многочисленных настольных игр.
- Творческий. Такой формат мероприятий для тимбилдинга используется реже, поскольку, в отличие от двух предыдущих, требует особого настроя и более сложной подготовки. Но все же разные творческие конкурсы и мероприятия — это эффективный инструмент для формирования команды.
Тимбилдинг: ключевые принципыНовый тестировщик в компании QATestLab сразу же становится частью коллектива, а инструменты, направленные на сплочение, — это лишь дополнение. Но к ним предъявляется ряд важных требований:
- Доступность. Если по физическим или другим причинам человек не может участвовать в спортивном событии, должны быть другие мероприятия, которые не будут накладывать на него ограничения.
- Добровольность. Сотрудники должны участвовать в процессе с удовольствием, поэтому заставлять — не лучший метод. Гораздо важнее вызвать интерес к мероприятию.
- Отсутствие дополнительной нагрузки. Мероприятия по сплочению команды не должны быть «второй работой», отнимая время, силы и энергию. Суть таких занятий заключается в том, чтобы зарядить и вдохновить — чтобы после такого события тестировщик или другой сотрудник компании с удовольствием шел на работу.