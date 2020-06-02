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Как проходят тимбилдинги в компании QATestLab

20:00

Обновленный Xiaomi Mi Mix Alpha ждать не стоит

18:00

Названы самые мощные смартфоны по итогам мая

16:48

Xiaomi прекращает выпуск тестовых сборок MIUI 11 для ряда смартфонов

14:30

AMD Ryzen C7 — флагманская платформа AMD для смартфонов

12:53

Xiaomi выпустила принтер Mi Inkjet All-in-One Wireless Printer с поддержкой ОС Android и iOS

20:46

Xiaomi Mi Band 5 поддерживает удаленное управление камерой

17:50

Новый "зверь" в среднем ценовом сегменте смартфонов: мощное железо, крутой экран и NFC

16:24

Когда твой смартфон получит MIUI 12

16:18

Полезная информация о инженерном меню в Xiaomi

14:20

Новинка Xiaomi: портативный аккумулятор YEUX с солнечными батареями

12:18

Радиотехник объясняет почему 5G это глупая затея

21:30

Стабильную EMUI 10.1 начали получать 13 смартфонов Huawei и Honor

20:37

Раскрыты характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C

14:10

Важная настройка в MIUI 11, которая поможет вам сохранить заряд батареи

11:59

Перестал работать динамик на телефоне Xiaomi: как это исправить

18:20

Xiaomi прекратит производство 4G смартфонов к концу 2020 года

15:14

Xiaomi YI Outdoor Camera на страже твоего дома

13:29

Сравнение Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30i и Redmi 10X 5G

16:00

Битва лучших среднебюджетных смартфона: Xiaomi Mi 9T против Redmi Note 9 Pro

12:00

Xiaomi приступила к исследованиям в области сетей 6G

10:00

Новая отвертка Xiaomi Precision Screwdriver Kit сразу стала хитом

08:00

В MIUI 12 можно сделать скриншот любой части экрана

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Игровой клуб Эльдорадо — Ваш путь к богатству

18:00

Прошивки MIUI 12 Global для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

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Представлены бюджетные телевизоры Redmi Smart TV X

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Три модели беспроводных наушников OPPO выиграли награды: идеальное сочетание формы и функционала

13:04

Redmi 10X и 10X Pro прошли «фруктовый» тест на прочность

19:00

Новые функции MIUI 12, о которых не рассказали на презентации

17:50

Список смартфонов Xiaomi, которые ещё получат Android 10

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Для Xiaomi Mi 9 вышла глобальная стабильная прошивка MIUI 12

14:09

Redmi 10X показали на живых фото и на видео с распаковкой

11:51

Смартфон Redmi 10X Pro получил продвинутую камеру