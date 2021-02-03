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» » «Направления, по которым будет развиваться искусственный интеллект в 2021 году», – Рустам Гильфанов
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«Направления, по которым будет развиваться искусственный интеллект в 2021 году», – Рустам Гильфанов

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Hardnews
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Факты из биографии Рустама Гильфанова
Рустам Гильфанов – один из учредителей крупной IT-компании, IT-бизнесмен, инвестор.
Вместе со своими партнерами в 2006 году Гильфанов открыл аутсорсинговуюIT-компанию (г. Киев), но позже отошел от управленческой должности. На данный момент компания продолжает успешно заниматься разработкой программного обеспечения.
Сегодня функционал искусственного интеллекта используется повсеместно, и дальше эта тенденция будет только возрастать в связи с последними событиями, которые происходят в мире. Данные исследования McKinsey «Stateof AI in 2020» показали, что организации активно начали внедрять ИИ в свою деятельность и применяют его хотя бы в одной функции. Как изменится ситуация в ближайшее время, рассказывает известный IT-бизнесмен Рустам Гильфанов.
«Нам приходится приспосабливаться к обстоятельствам, так или иначе. Пандемия вынуждает многие отрасли переходить на удаленный формат работы, но облегчить многие повседневные задачи позволяет использование искусственного интеллекта», – говорит Рустам Гильфанов.
ИИ выходит на совершенно новый уровень
Уже сейчас появляется множество решений, которые без контроля со стороны умеют находить и справляться с проблемами области IT. Причем, действуют эти решения совершенно иначе, используя более гибкий и эффективный подход. Гильфанов говорит, что благодаря этой возможности компании могут не отвлекаться на эту задачу и направлять свои силы в другие, важные проекты.
ИИ усовершенствует и меняет систему кибербезопасности
Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения прогрессируют, приобретают больше полезных функций, поэтому их можно будет задействовать даже для защиты жилых помещений или с целью улучшить системы умного дома. Так, например, последняя сможет лучше защищать своих жильцов.
Взаимосвязь облачных технологий и ИИ
Внедрение облачных технологий не обойдется без участия искусственного интеллекта. Благодаря его ресурсам станет гораздо проще управлять и отслеживать данные компаний. 
Поднимается вопрос об этической стороне ИИ
Польза международного сотрудничества неоценима. Получение опыта в использовании ИИ для решения глобальных проблем, обеспечение инклюзивности, стимулирование развития инноваций и нахождение новых, креативных решений гарантирует именно такое партнерство. Гильфанов придерживается мнения, что прозрачность данных и грамотность алгоритмов – всего часть вопросов, которые лежат на поверхности современной этики искусственного интеллекта.
Голосовое управление как важный тренд удаленной работы
Переход сотрудников на работу в режиме «хоум-офис» подразумевает использование возможностей НЛП и распознавания речи, как в центрах обработки звонков. В связи с тем, что контакты с клиентами тщательно проверяются на качество и отзывы, организации просто вынуждены прибегать к помощи функционала ИИ.
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