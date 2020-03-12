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Средний класс: топ-3 материнских платы на чипсете B450

20:00

Apple отложила iPhone 9 на неопределенный срок

18:06

Google показывает цену Pixel 4a на билборде

16:00

Дата запуска Samsung Galaxy M21 подтверждена

14:00

Xiaomi Mi Note 10 проходит испытание на прочность

12:00

Samsung Galaxy Buds + теперь доступны в новых цветах

10:00

Oppo Find X2 Pro бьёт рекорды теста производительности AnTuTu

08:00

Промо-видео Oppo Find X2 демонстрирует преимущества камеры смартфона

20:00

Vivo NEX 3S 5G официально анонсирован: характеристики и цены

18:00

Стала известна официальная дата анонса Redmi K30 Pro

16:00

Huawei P40 запустил новый тизер

14:00

Появилось видео новых приключений Xiaomi Mi 10 Pro

12:00

Samsung Galaxy M40 получает Android 10

10:00

Продажи смартфонов в Китае снизились до рекордного минимума в феврале

08:00

В сеть утекли спецификации Redmi Note 9 Pro

19:30

Приложения для тестирования AnTuTu больше не доступны в Google Play Store

18:00

Появилось больше информации о камерах Huawei P40 Pro

16:00

Motorola Edge + станет первым телефоном компании с 108-мегапиксельной камерой

14:00

Xiaomi Mi A2 Lite начинает получать Android 10

12:00

OnePlus 7 Pro 5G наконец-то получает обновление Android 10

10:00

Nokia 5.2 не будет, ожидайте другой смартфон

08:00

Официальный анонс Samsung Galaxy A31 приближается

06:14

Oppo подтвердили запуск своих часов который состоится 6 марта

18:00

Прошивка MIUI 11 стала замедлять смартфоны Xiaomi

16:00

Oppo Reno3 Pro анонсирован с 44-мп двойной камерой для селфи

14:00

Redmi Note 9 выйдет 12 марта и это официально

11:57

Xiaomi Mi 10, Realme X50 Pro и Samsung Galaxy S20 – какой из них лучше

10:46

Что будет если сменить регион в смартфоне Xiaomi

20:00

Google готовит исправление разблокировки по лицу для Pixel 4

18:00

Xiaomi Mi Mix 3 получает глобальное стабильное обновление Android 10

16:00

Redmi Note 8 Pro опередил всех представителей среднего сегмента в тесте AnTuTu

14:00

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition официально представлен

12:00

Oppo Find X2 Pro возглавляет рейтинг DxOMark по производительности камеры