Средний класс: топ-3 материнских платы на чипсете B450

Самостоятельная сборка ПК сопряжена с определенными трудностями, и во многом из-за подбора комплектующих, которые идеально бы раскрывали возможности друг друга. Набор системной логики B450 — оптимальный выбор для тех, кто планирует собрать компьютер средней ценовой категории, способный справится с большинством современных игровых проектов и профессиональным софтом. Чипсет поддерживает функцию разгона процессора и других компонентов, что позволит «выжать» больше мощности из системы без апгрейда.
Маркетологи e-Katalog составили список лучших материнских плат на чипсете B450. Какие модели заслуживают внимания покупателей?
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Материнская плата MSI B450 TOMAHAWK MAX «с коробки» может работать с процессорами Ryzen Matisse. Модель принадлежит к классу геймерских и оснащена LED-подсветкой, что подчеркивает ее игровую направленность. Иллюминацию можно синхронизировать с другими компонентами системы посредством фирменного приложения MSI Mystic Light.
На плате предусмотрено 4 слота для оперативной памяти DDR4 формата DIMM. Поддерживаются планки, работающие на частотах до 4133 МГц. Максимальный объем ОЗУ — 64 ГБ. Для организации графической подсистемы есть два слота PCI Express x16. Реализована поддержка разъема M.2, шести портов USB 2.0, шести USB 3.2, видеовыходов HDMI и DVI-D.
Благодаря высокому качеству материалов и продуманному проектированию материнская плата может «дружить» как с комплектующими начального уровня, так и с серьезными игровыми конфигурациями.
Asus PRIME B450-PLUS
Геймерская материнская плата Asus PRIME B450-PLUS с процессорным разъемом AMD AM4 привлекает качественным исполнением, впечатляющим потенциалом и доступной стоимостью. Модель предназначена для установки 2-, 4- и 8-ядерных процессоров AMD Ryzen и Ryzen Pro 1-го и 2-го поколения, включая чипы с интегрированной графикой Radeon Vega и CPU Athlon 200GE. На ее базе можно создать производительный домашний или игровой ПК.
Плата оснащена подсистемой питания с дополнительными радиаторами охлаждения и двумя разъемами PCI-E x16 с возможностью установки одной производительной видеокарты. Допускается установка до четырех RAM-модулей стандарта DDR4 с максимальной тактовой частотой 3200 МГц. Суммарный объем ОЗУ — 64 ГБ. Для присоединения периферийных устройств и внешних накопителей есть по два порта USB 3.1 Gen 2 и USB 3.1 Gen 1. За обработку и вывод звука отвечает аудиокодек Realtek ALC887-VD2 с улучшенным аналоговым трактом.
Предусмотрена подсветка, которая добавляет эффектности внешнему виду устройства. Благодаря утилите Asus Aura Sync ее можно синхронизировать с остальными компонентами ПК.
Gigabyte B450 AORUS PRO rev. 1.0
Поддержка SSD-накопителей c NVMe, охлаждение слотов M.2, высококачественный аудиокодек — лишь малая часть сильных сторон материнской платы Gigabyte B450 AORUS PRO rev. 1.0. Модель ориентирована на работу с CPU AMD c кодовым названием микроархитектуры Zen – Ryzen 3/5/7, включая серию Pro. Она подходит для сборки геймерского ПК с одной видеокартой и возможностью разгона.
«Мать» оснащена усиленной подсистемой питания, четырьмя слотами для модулей ОЗУ DDR4, двумя усиленными слотами PCI-E 16x. Для подключения периферийных устройств есть большое количество USB-портов. Наличие двух портов М.2 и шести SATA 3 позволяет создавать высокопроизводительную подсистему хранения данных. Предусмотрена продуманная система охлаждения.