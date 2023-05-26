Computex 2023: Innodisk расширяет свое присутствие в сфере AIoT

Компания Innodisk активно трансформируется в поставщика решений AIoT, демонстрируя свой прогресс в сфере разработки ИИ, на выставке Computex 2023. Компания продемонстрирует различные решения AIoT с точки зрения трех основных преимуществ: Absolute Integration, Application Insight и AI Empowerment (Абсолютная интеграция, понимание приложений и расширение возможностей ИИ).

Придерживаясь философии абсолютной интеграции, Innodisk продолжает использовать преимущество интеграции аппаратного и программного обеспечения для создания архитектуры решений Innodisk AI , включая платформы ИИ, платформу ускорителя ИИ FPGA , встроенные модули камер , а также самостоятельно разработанные iVIT SDK и iCAP Cloud для ускорения развертывания ИИ. В вышеупомянутые решения также будут интегрированы технологии её дочерней компании Aetina Corporation и эко-системных партнеров для демонстрации трех основных сценариев AIoT.

Три сценария AIoT демострируют возможности интеграции Innodisk

По мере роста спроса на технологии искусственного интеллекта в производственном, транспортном и розничном секторах, Innodisk представит свои решения AIoT для удовлетворения потребностей клиентов в этих сферах. Сценарии включают распознавание номерных знаков с помощью машинного зрения, модели ИИ для интеллектуального производства для обеспечения безопасности операторов, интеллектуальную розничную торговлю с использованием ИИ для обеспечения безопасности продуктов питания, а также облачную платформу iCAP для более эффективного внедрения ИИ и управления периферийными устройствами для зарядки электромобилей.

Сценарий "умной" розничной торговли – решение для безопасности продуктов питания в суши-конвейере – использует платформу Innodisk AI в качестве ускорителя. В данном решении используется технология iVIT – инструмент программирования без кода для упрощения обучения ИИ, чтобы создать модели распознавания изображений, а также встроенные камеры на объекте для выявления отклонений от нормального поведения посетителей и оптимизации эффективности оформления заказов путем подсчета тарелок. Эта демонстрация подчеркивает комплексную стратегию Innodisk в отношении продукции, начиная от системной интеграции, программного обеспечения и оборудования Edge AI до облачного управления.

Расширенные возможности LEAD проектов на вертикальных рынках с использованием ИИ

Для удовлетворения требований Edge AI к высокоэффективным системам хранения данных, компания Innodisk также представит ряд новых решений промышленного класса для хранения и памяти, включая твердотельные накопители PCIe 5.0 с пропускной способностью 13 Гбит/с, твердотельные накопители с высоким DWPD для AI edge серверов, первый в мире твердотельный накопитель PCIe 4.0 nano, линейку памяти DDR5-5600 с высокой емкостью 48 ГБ и модуль памяти DDR5, способный функционировать при температуре от -40°C до 105°C.