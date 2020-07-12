Garmin выпустил новые смарт-часы на солнечных батареях с небывалым временем автономной работы

Линейка умных часов SmartWatch уже была у компании Garmin, теперь же производитель решил её обновить, выпустив варианты гаджетов с увеличенным временем автономной работы. Обновление, которое включает в себя не только увеличение времени работы без подзарядки, но и пополнение меню управления новыми функциями, такими, как отслеживание спортивных показателей пользователя во время занятий альпинизмом, серфингом или катанием на горном велосипеде, коснётся наиболее популярных моделей умных часов: Instinct, Fenix 6, Fenix 6s и Tactix Delta.Вместе с тем, разработчик не сообщает о каких-либо существенных изменениях в конфигурации гаджетов, кроме дополнения технологии питания от солнечных батарей. В зависимости от модели, часам обещают увеличение интервала автономной работы от 1,5 до 2 раз в зависимости от интенсивности освещения. Все обновленные модели получили приставку Solar в своих названиях, обозначающую использование технологии питания от солнечных батарей.Совершенно невероятным кажется заявление Garmin о 50-ти днях автономной работы для модельного ряда Instinct. Оказывается, 50 дней автономной работы часы способны показать при обычном, стандартном использовании. Если же пользователь переведёт гаджет в режим экономии энергии, то этот интервал времени существенно увеличивается.Теперь в зависимости от оформления, линейка включает в себя три новых модели Instinct Solar, Instinct Solar Surf Edition и Instinct Solar Tactical Edition.Модель смарт-часов военного класса Garmin Tactix Delta из-за расширенного функционала, готова проработать в два раза меньше, чем предыдущая модель Instinct, а именно от 21 до 24 дней в зависимости от интенсивности освещения.Цена на смарт-часы Garmin как всегда высока. За самую простую модель Instinct Solar попросят 400 долларов, $850 за модель Fenix 6 Series Solar Editions и самым дорогим гаджетом считается Garmin Tactix Delta Solar Edition с ценой 1100 долларов США.