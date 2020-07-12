ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:54
Garmin выпустил новые смарт-часы на солнечных батареях с небывалым временем автономной работы
18:02
Ноутбук с топовой начинкой, который вообще не стоит покупать
09:35
Samsung Galaxy Note 20 Ultra на живом видео
08:01
Snapdragon 865+ для Samsung Galaxy Note 20 представлен официально
21:32
США посторят настоящую цифровую стену
16:40
iPhone за $550 или Xiaomi за $200 - Что лучше
14:38
Секреты MIUI: Отключаем Google Ассистент и освобождаем память
21:35
Гигантская поставка OLED-дисплеев в Xiaomi и Huawei для камер под экраном
20:22
Все характеристики Samsung Galaxy Tab S7+
16:30
Samsung Galaxy Note 20 Ultra на живых фотографиях
16:16
Смартфон Xiaomi с «крутой» камерой показали на рендерах
14:18
Что ещё нового Xiaomi добавит в оболочку MIUI 12
19:55
Умный матрас Xiaomi 8H Smart Mattress с управлением через смартфон
15:55
Apple iFold - сгибаемый смартфон от Apple
15:42
OPPO вместе с лидерами отрасли внедряют первую автономную сеть 5G
13:57
Galaxy Fold Lite получит необычный дизайн и цену в 1100 долларов
20:25
Два настоящих бюджетных смартфона 2020 года от Motorola
18:12
Realme C11 мощный удар по Redmi 9C
18:09
Xiaomi для богатых, iPhone скатился
15:12
Samsung Galaxy S20 Lite или Fan Edition выйдет в трёх цветах
13:37
Xiaomi показала умный унитаз Jenner XS за 800 долларов
22:29
Samsung Galaxy Fold 2 удивит всех дизайном
17:36
Samsung Galaxy A42 - самый доступный 5G смартфон
15:57
Xiaobai Wisdom Gate H1: первая умная дверь Xiaomi
15:25
Запись звонка стала доступна на Xiaomi Mi A3
14:19
Xiaomi Mi Band 4C представлен официально
20:19
Зонт обратного складывания со встроенным фонариком от компании Xiaomi
16:20
В MIUI 12 появится аналог функции Google Pixel
12:08
Прошлогодний Galaxy Note 10 - самый выгодный флагман от Samsung сейчас
10:14
Битва флагманов Samsung Galaxy Note 20 Ultra против iPhone 12 Pro Max от Apple
21:10
Samsung Galaxy Note 20 засветился на официальном сайте Samsung
17:37
Стала известна цена Samsung Galaxy Note 20
15:31
Для Xiaomi Mi 9T Pro вышла стабильная индийская MIUI 12
 Больше новостей
» » Garmin выпустил новые смарт-часы на солнечных батареях с небывалым временем автономной работы
-

Garmin выпустил новые смарт-часы на солнечных батареях с небывалым временем автономной работы

Поделиться:
Гаджеты
916
Линейка умных часов SmartWatch уже была у компании Garmin, теперь же производитель решил её обновить, выпустив варианты гаджетов с увеличенным временем автономной работы. Обновление, которое включает в себя не только увеличение времени работы без подзарядки, но и пополнение меню управления новыми функциями, такими, как отслеживание спортивных показателей пользователя во время занятий альпинизмом, серфингом или катанием на горном велосипеде, коснётся наиболее популярных моделей умных часов: Instinct, Fenix 6, Fenix 6s и Tactix Delta.


Вместе с тем, разработчик не сообщает о каких-либо существенных изменениях в конфигурации гаджетов, кроме дополнения технологии питания от солнечных батарей. В зависимости от модели, часам обещают увеличение интервала автономной работы от 1,5 до 2 раз в зависимости от интенсивности освещения. Все обновленные модели получили приставку Solar в своих названиях, обозначающую использование технологии питания от солнечных батарей.

Совершенно невероятным кажется заявление Garmin о 50-ти днях автономной работы для модельного ряда Instinct. Оказывается, 50 дней автономной работы часы способны показать при обычном, стандартном использовании. Если же пользователь переведёт гаджет в режим экономии энергии, то этот интервал времени существенно увеличивается.
Теперь в зависимости от оформления, линейка включает в себя три новых модели Instinct Solar, Instinct Solar Surf Edition и Instinct Solar Tactical Edition.

Модель смарт-часов военного класса Garmin Tactix Delta из-за расширенного функционала, готова проработать в два раза меньше, чем предыдущая модель Instinct, а именно от 21 до 24 дней в зависимости от интенсивности освещения.

Цена на смарт-часы Garmin как всегда высока. За самую простую модель Instinct Solar попросят 400 долларов, $850 за модель Fenix 6 Series Solar Editions и самым дорогим гаджетом считается Garmin Tactix Delta Solar Edition с ценой 1100 долларов США.