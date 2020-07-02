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Xiaomi разрывает шаблоны: выпущена смарт-мышь с голосовым управлением

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Гаджеты
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На своей краудфандинговой площадке компания Xiaomi продолжает разрабатывать самые невероятные гаджеты среди которых одним из последних стала с виду обыкновенная беспроводная компьютерная мышь с небольшим интересным дополнением - встроенным интеллектуальным голосовым помощником XiaoAI. Устройство уже разработано и доступно для покупки, как на самом сайте производителя, так и на его краудфандинговой площадке по цене примерно 18 долларов США. Гаджет получил название Xiaomi XiaoAI Mouse. Базой для разработанного гаджета явилась выпущенная немногим ранее беспроводная мышь Mi Wireless Mouse.

Теперь же её дополнили специальной кнопкой активации голосового помощника. Это устройство было выбрано неспроста. Одной из причин послужил антибактериальный корпус. В мышь встроили скрытый микрофон, позволяющий подавать гаджету голосовые команды, которых, как утверждает производитель, около 1000. Среди команд наиболее популярными являются "открыть Word" (запускает всем известный текстовый редактор) и "выключить" (происходит выключение питания ПК).

Но не только голосовые команды способен принимать гаджет посредством встроенного микрофона. Ему также доступны голосовой ввод текста и языковой переводчик. К слову сказать, первая функция весьма востребована лично мной, поскольку при написании постов мои мысли иногда обгоняют скорость моей печати и лично мне бывает очень удобно пользоваться голосовым вводом текста, просто его надиктовывая. При этом надо весьма отчетливо произносить фразы, в противном случае долго придётся редактировать, то, что отобразилось в текстовом редакторе.

Функция переводчика пока работает только с китайского на английский японский и корейский языки.

Кроме того, новинка позволяет с помощью голосовых команд управлять функционалом умного дома.

Автономную работу Xiaomi XiaoAI Mouse обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 750 мАч. По заявлению производителя, встроенный источник питания способен поддерживать работу без подзарядки в течение месяца, а в режиме ожидания новинка протянет 180 дней. Для зарядки встроенного аккумулятора предусмотрен порт USB Type C.

Гаджет одновременно допускает использование сразу на двух рядом стоящих компьютерах. Для переключения управления от одного ПК к другому достаточно на протяжении 3 секунд удерживать нажатыми сразу правую и левую клавиши устройства. В качестве интерфейсов подключения мышь использует беспроводной Bluetooth и проводной USB.