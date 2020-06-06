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Huawei заняла 2-е место в мировых поставках смарт-часов

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Гаджеты
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В первом квартале 2020 года мировые поставки смартфонов по понятным причинам резко упали, но сегмент умных часов оказался хорошим знаком для некоторых ключевых игроков. Возьмем, к примеру, HUAWEI, которая зафиксировала впечатляющий рост поставок умных часов на 118,5% в годовом исчислении.

Единственным другим брендом в первой пятерке списка, который зафиксировал рост поставок умных часов помимо HUAWEI в первом квартале 2020 года, был суббренд Xiaomi - Huami. Что касается исходных показателей отгрузки, то в первом квартале 2020 года HUAWEI поставила 2,6 миллиона умных часов, уступив только Apple, которая заняла первое место с 4,5 миллионами отгруженных единиц.
Благодаря резкому скачку поставок доля HUAWEI на мировом рынке умных часов в первом квартале 2020 года составила 15,2% по сравнению с 6,4% в том же квартале прошлого года.


"HUAWEI и ее дочерняя компания HONOR заняли четвертое место и даже сумели вырасти в Китае, несмотря на закрытие страны по причине пандемии, благодаря сильному онлайн-присутствию и тесным связям с ритейлерами”, - отмечает IDC.


Стоит также отметить позицию GARMIN в рейтинге - компания известна большим разнообразием моделей умных часов, однако и стоимость производимых устройств зачастую заметно выше, чем у конкурентов.