Искусственный интеллект очень плотно вошел в нашу жизнь. Практически никого не удивишь нейросетями, которые рисуют картины, монтируют видео и пишут тексты. Умные помощники используются чуть ли не во всех сферах жизни, но стоит ли его применять в образовании, до сих пор остается дискуссионным вопросом. В статье разберемся, как искусственный интеллект может быть полезен в образовании.





Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект – это система, которая анализирует данные и делает выводы на их основе. Он может обрабатывать огромные массивы информации, редактировать фотографии, делать прогнозы, тем самым облегчая человеку работу.

Помимо этого, главной особенностью ИИ является возможность самостоятельно обучаться. У него, подобно человеческому мозгу, есть нейронные связи – математические модели, которые помогают ему распознавать определенные паттерны. Это позволяет ИИ не только сохранять информацию, но и со временем улучшать свои навыки.

Например, если программа обучается на текстах, она может лучше понимать язык и даже писать статьи. В итоге ИИ находит применение во множестве сфер, таких как диагностика заболеваний, автоматизация бизнеса, создание контента и многого другого.





Как нейросети помогут в образовании?

Персональное обучение

Темп усвоения информации у каждого ученика сугубо индивидуален. Нейросеть поможет адаптировать программу для отдельного ребенка, что позволит ему гораздо лучше усвоить материал. Таким образом, у него появится больше мотивации и интереса к обучению.





Контроль знаний

Обратная связь для ученика является важной частью образовательного процесса. Искусственный интеллект, контролируя уровень знаний, освободит учителей от рутинных задач и позволит им развить у детей творческие способности. Помимо этого, с помощью нейросети можно анализировать ошибки учеников и следить за их прогрессом. Это будет полезно для тех, кому нужна помощь в каком-то из предметов.



Автоматизация рутинных задач для учителей

Искусственный интеллект будет полезен не только ученикам, но и учителям. ИИ может написать отчет, составить расписание занятий с учетом предпочтений других преподавателей или сделать презентацию урока, чтобы он прошел более увлекательно. Все это сократит нагрузку на учителей, дав возможность освободить время, например, для индивидуального общения с учениками.

«Цифровые возможности могут не только помочь всем школьникам развивать естественное любопытство, но и помогать учителям. И если добавить, например, специализированные нейросетки, не ChatGPT, мы можем детей дополнительно заинтересовать их в учебе. Ни один учитель не может с учеником находиться в контакте 24 часа в сутки, а нейросетка может. И она может интересно школьнику рассказывать, проверять его, задавать вопросы и отвечать на них», – отметил в прямом эфирерадио Sputnik Валерий Корнеев, председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир».

Валерий Корнеев - российский общественный деятель, экономист, публицист, писатель. В 1988 году окончил Московское Высшее Техническое училище им. Н.Э. Баумана. Получил диплом Магистра управления бизнесом в Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ в 1995 году, а также степень доктора управления по специальности «Стратегические финансы» на внешнем курсе университета Kennedy Western в МГУ им. Ломоносова в 2000 году. С 2024 года занимает пост председателя Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой Мир». Автор книги «Универсализм – будущее России. Эффективнее капитализма, справедливее коммунизма». Является экспертом в области экономической и политической аналитики.





Выводы

Искусственный интеллект способен коренным образом изменить образование, сделав его более индивидуальным. Подстраиваясь под темп и потребности каждого ученика, ИИ позволит учиться эффективнее. Он возьмет на себя повседневные задачи, освободив учителей для развития творческих способностей учеников и персонального подхода к каждому. Кроме того, ИИ сможет стать своеобразным «цифровым наставником», готовым помочь ученику в любое время суток, отслеживая его успехи и предоставляя необходимую поддержку.



