Новая социальность: в РГСУ ученые обсудили интеллект в условиях глобальных изменений

22 ноября 2024 года, в День психолога, Российский государственный социальный университет (РГСУ) провел научно-практическую конференцию «Новая социальность: факторы интеллекта от общего к адаптивному». Ученые, практики, студенты и аспиранты обсудили актуальные вопросы исследования интеллекта в меняющейся социальной реальности. Одним из соорганизаторов мероприятия выступил Институт Адаптивного Интеллекта.

Пленарное заседание открыла Елена Алексеевна Петрова, доктор психологических наук, профессор и декан факультета политических и социальных наук РГСУ. Она рассказала о связи интеллекта со временем, культурой и социальной средой: «Мы имеем высокий или низкий интеллект в рамках своего времени, своей культуры, языка, и, как любит говорить Александр Григорьевич Асмолов, своей психологики… Интеллект — это всегда социокультурная привязка».

Евгений Леонидович Доценко, доктор психологических наук, профессор и руководитель научной группы Института Адаптивного Интеллекта, подчеркнул взаимосвязь психики и иммунной системы. По его словам, эта связь делает изучение защитных функций адаптивного интеллекта особенно важным: «Особенность адаптивного интеллекта в том, что он активируется в нестандартной ситуации, когда требуется уникальное решение, — включается на доли секунды и, как элементарная частица, пролетает мгновенно, но запускает поиск решения проблемы».

Об адаптивном интеллекте не только как о ключевой способности человека выживать и развиваться в условиях неопределенности, но и как об инструменте личностного роста рассказал кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта Валерий Викторович Гут. «Адаптация — это не приспособление и не предательство свободы человека, это диалог с реальностью, причем в нашу пользу. И сегодня в принципе нужно говорить не столько об отдельном виде интеллекта, сколько об интеллекте в новой социальной реальности. Потому что устоявшаяся концепция нуждается в пересмотре и подразумевает расширение нашего понимания интеллекта в целом»», — отметил исследователь.

Оксана Анатольевна Пикулёва, доктор психологических наук, профессор, подчеркнула важность адаптации и обратила внимание на тенденцию дефицита энергии и внутренних ресурсов. Она рассказала о витальном интеллекте (VQ).

Второе пленарное заседание посвятили практическому применению адаптивности и адаптивного интеллекта. Валерия Юрьевна Чертовикова, аспирант МГУ им. М. В. Ломоносова и СЕО Black Square, объяснила, почему адаптивность становится главным фактором ментального здоровья сотрудников: «Адаптивный интеллект — один из ключевых компонентов, который необходимо внедрять как в образовательную, так и в корпоративную среду. Как отмечал Роберт Штернберг, его важный критерий — это нацеленность на достижение общего результата. Это важно в контексте новой социальности, когда, несмотря на усиливающуюся индивидуализацию, смысл нашего существования продолжает строиться вокруг взаимной поддержки, сотрудничества и общих целей».

Ученые также обсудили педагогический потенциал и нарративы адаптивного интеллекта, развитие AQ у участников СВО и роль интеллекта в кризисе идентичности. После пленарных заседаний конференция продолжилась в формате круглого стола. Завершила мероприятие презентация психологической игры-тренажера «Классные джунгли», которая в 2024 году победила в престижном конкурсе «Золотая Психея».

Научно-практическая конференция показала, насколько важны новые подходы к изучению интеллекта в условиях глобальных изменений, и открыла новые перспективы для исследований, поиска эффективных методов и решений для раскрытия потенциала человека в быстро меняющемся мире.