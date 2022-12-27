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«Биннофарм Групп» увеличила продажи антибиотика «Амоксициллин» в 2,5 раза и запустила два новых антибиотика в уходящем году

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Бизнес
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Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» в 2,5 раза увеличила продажи антибиотика «Амоксициллин», относящегося к тому же классу бета-лактамных антибиотиков-пенициллинов (J01C), что и «Амоксиклав», с дефицитом которого столкнулись в декабре московские аптеки. Почти 2 млн упаковок препарата продано в уходящем году, выручка от продаж превысила 170 млн рублей.  Также в 2022 году компания запустила производство антибиотиков из группы карбапенемов – Имипенем-циластатин и Дорипенем. 
Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Дефицит антибиотиков может быть связан с трудностями в логистике, а также с тем, что в уходящем году произошел значительный рост себестоимости сырья и материалов, которые фармацевтические компании обязаны учитывать, чтобы производство лекарственных препаратов оставалось рентабельным. В целом сложившуюся ситуацию сложно назвать критичной, поскольку в натуральном выражении 70% антибиотиков, которые продаются в РФ, приходится на отечественных производителей. В сегменте госзакупок доля локальных продуктов еще выше и достигает 90%». 
В 2022 году ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») увеличило производство бета-лактамных антибиотиков, среди которых «Сультасин» - рост на 33% год к году, «Ампициллин» - рост на 69%, «Цефтазидим» - рост на 24%, а также «Ванкомицин» - рост на 33%. 
«Биннофарм Групп» является крупнейших производителем антибиотиков в России. Лекарственных препараты производятся на заводах «Синтез» (Курган) и «Алиум» (Оболенск, Московская область). Завод «Синтез» - крупнейший производитель антибиотиков в России, предприятие выпускает природные полусинтетические антибиотики по полному циклу – от активных фармацевтических субстанций (13 наименований) до готовых лекарственных форм (182 наименования). Здесь также производится 118 препаратов из списка ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). ПАО «Синтез» производит медицинские препараты с 1958 года во всех известных формах выпуска, входит в десятку крупнейших отечественных производителей медикаментов, является одним из градообразующих предприятий Кургана. 
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Компания "Биннофарм Групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Входит в ТОР-5 ведущих отечественных производителей, работающих на фармацевтическом рынке России (по данным AlphaRM). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Биоком» (г. Ставрополь). Предприятия «Биннофарм Групп» производят препараты из более 200 фармакологических групп, в различных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.). Компания обладает одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей, включающим более 450 регистрационных удостоверений.
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