Блокчейн как механизм ухода от «серых схем», мнение Андрея Грачева

С условиями пандемии многие обратились в сеть за поиском работы. Здесь можно найти множество прибыльных вакансий, которые могут приносить неплохие суммы денег. Однако, в результате они также приводят к административной или уголовной ответственности. Речь идет о «серых схемах» заработка, которые направлены на обман пользователей в Интернете с той или иной целью.





Блокчейн и криптовалюта – понятия, которые нельзя путать





Сейчас большинство нелегальных сделок проводится с применением криптовалюты. Поэтому может сложиться впечатление, что блокчейн напрямую связан с «серыми схемами» и мошенничеством. Ведь у многих блокчейн автоматически приравнивается к криптовалюте, что в корне неправильно.





Технология блокчейна заключается в передаче цепочки блоков от одного компьютера другому в закрытой системе, с помощью других ее пользователей. При этом, в каждом блоке содержится реестр данных о проведенной транзакции. Изменить его невозможно. Отсюда выходят плюсы, так популяризировавшие блокчейн:

Безопасность перевода.

Отсутствие риска отслеживания.

Низкие комиссии за перевод.





Отметим, что криптовалюта выступает лишь как средство платежа в сети блокчейна. С ее помощью вы оплачиваете проведение транзакции. Она создана, чтобы система была максимально закрытой от постороннего вмешательства. Также некоторые виды криптовалют создавали в качестве средства платежа и обмена ценностей (к примеру, биткоин). Но сказать, что они выполняют свою функцию сейчас достаточно сложно. Об этом мы поговорим в другой статье.





Технология распределенных реестров и «серые схемы»





С одной стороны, технология блокчейна может достаточно просто устранить возможность распространения «серых схем» в интернете. Для этого есть несколько условий:

Применение технологии для проведения сделок.

Использование технологии для самостоятельного заработка.





Мы остановимся на этих двух вариантах более подробно. Однако, перед этим стоит разобраться, в чем суть «серой схемы» заработка. Данные способы направлены на обман пользователей в сети. Речь касается о выуживании денег или персональной информации, заказе заведомо некачественных товаров. Главная идея «серой схемы» обмануть, но так, чтобы это не зашло на уровень уголовного дела.





Использование технологии для проведения сделок





Большинство компаний, работающих с большими базами данных, уже ее внедрили. Дело в том, что в блокчейне невозможно потерять или изменить информацию. Поэтому для логистических компаний, консалтинговых фирм и т.д. данная технология является незаменимой. Обмануть в части информации или похитить ее невозможно. Таким образом, «серые схемы» остаются в стороне. Если технологию распространить повсеместно, то можно будет отслеживать результаты деятельности компании, читать отзывы о товарах и т. д. Никакого обмена.





Использование технологии для самостоятельного заработка





Большинство пользователей идут в «серую зону» только по одной причине – там много платят. Правда, появление технологии блокчейна позволяет получать не меньшие суммы, просто используя компьютер. Речь идет о майнинге криптовалют – предоставлении вычислительной мощности оборудования за вознаграждение в виде токенов. Дальше их достаточно продать по выгодному курсу и неплохо заработать.





В заключение





Блокчейн может как устранить «серые схемы» заработка, так и поспособствовать их распространению. К примеру, смарт-контракты на технологии оказались ошибочными, так как мошенников стало крайне много. Это лишь доказывает, что технологию можно использовать по-разному, как во благо, так и на вред.





Андрей Грачев - экс-глава Huobi Russia, CEO Jiamix, трейдер