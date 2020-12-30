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Рустам Гильфанов: «Как стать венчурным инвестором без наличия специальных навыков»

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Бизнес
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IT-бизнесмен и инвестор Рустам Гильфанов решил развеять мифы о том, что венчурными инвесторами могут стать только профессионалы или крупные организации. Как оказывается, начать успешно инвестировать в стартапы может даже человек без опыта.Что нужно знать о венчурных инвестициях
Венчурное инвестирование – это вложение средств в развитие молодых бизнес-проектов. К примеру, когда социальная сеть Instagram находилась на этапе стартапа, Facebook приобрел права на нее за один миллиард долларов. Данный пример является одним из самых успешных в мире и именно к такому результату стремятся ведущие венчурные инвесторы.
При этом важно понимать, что молодые проекты предусматривают не только возможность получения масштабной прибыли, но и отличаются высокой степень риска, который нужно учитывать инвесторам. То есть перед тем, как вложить средства в стартап, нужно понимать, что инвестор может, как увеличить прибыль в десятки раз, так и потерять вложения. Именно по этой причине банки не кредитуют стартапы, а потому молодым бизнесменам приходится искать заинтересованных инвесторов.
Согласно статистике, составленной Startup Genome Report, более 90% молодых проектов становятся банкротами в течение трех лет. Поэтому венчурные фонды стараются вкладываться в несколько проектов, рассчитывая на то, что хотя бы один из них «выстрелит» по примеру Instagram.
Как стать венчурным инвестором и добиться успеха
По словам Рустама Гильфанова, опытные венчурные инвесторы не вкладывают в развитие новых проектов последние деньги. Для этого они используют свободные средства, которыми можно рискнуть.
Гильфанов обращает внимание на то, что после анализа рисков размер годовой прибыли, которую должен получать инвестор, не должна быть меньше 15% от общей прибыли. При этом стоит понимать, что венчурное инвестирование требует времени и терпения, а потому бизнесменам не следует рассчитывать на получение прибыли сразу после вложения средств. По этой причине не рекомендуется вкладывать последние деньги. Они не должны находиться в обороте и быть свободными.
Рустам Гильфанов рекомендует ориентироваться на следующие принципы:
· не бояться критически оценивать начинающих бизнесменов;
· изучать тенденции и разбираться в актуальных кейсах;
· искать и общаться с другими инвесторами.
К примеру, актуальные тренды – это доставка еды и товаров, удаленные вакансии, возможность получения образования в онлайн-режиме. Поэтому грамотный инвестор должен изучать данные сферы и оставаться в курсе последних событий.
«Разбираться нужно и в бизнесменах. Говорите с людьми, предлагающими вложиться в их стартапы, обсуждайте детали с их командой, изучайте амбиции, занимайтесь аналитикой, не стесняйтесь задавать вопросы. Важно, что победу одержат только те стартаперы, которые готовы отстаивать свои идеи», – заявил Рустам Гильфанов.
Также бизнесмен уверен, что для успеха стоит заниматься поиском других инвесторов, готовых заниматься совместными вкладами. Это позволит эффективнее анализировать отрасли бизнеса и снижать риски. По словам Гильфанова, единственное преимущество инвестирования в одиночку – возможность получения прибыли в полном объеме без необходимости раздела между другими членами инвестиционной группы.
Поиском первых стартапов можно заниматься на финальных этапах акселераторов в Интернете. Также можно ориентироваться на мнение популярныхблогеров и маркетологов. В зависимости от размера и актуальности проектов можно предлагать начинающим бизнесменам инвестиции в размере от 500 000 до 1 млн рублей.

Факты из биографии

Рустам Гильфанов родился в Бисиме Пермской области 6 января 1983 года. Его отец – военнослужащий, мать – преподаватель.
Благодаря амбициям и смелости в 2006 году Гильфанов стал сооснователем аутсорсинговой IT-компании международного уровня, расположенной в Киеве. Сейчас компания занимается разработкой программ для игровой сферы, финансовой индустрии. Благодаря полученному профессиональному опыту он готов делиться им с начинающими предпринимателями, которые позволят развивать малый бизнес в Украине и выходить на международный рынок, получая стабильный и высокий доход.
Несколько лет назад бизнесмен стал активно инвестировать в стартапы. Также он осуществляет благотворительную деятельность, реализовывая проекты «ЛакіБукс» и «Бібліотеки Майбутнього».
Рустам Гильфанов состоит в браке, у него есть ребенок.
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