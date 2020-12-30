Рустам Гильфанов: «Как стать венчурным инвестором без наличия специальных навыков»

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Сервис Go Go Market доставляет продукты, еду, товары и лекарства за 15-30 минут

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Запуск международной IT-платформы «Ari$toKrat» для предпринимателей состоится 1 января

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Михаил Романов: «Губернаторские выплаты позволят многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами устроить для малышей на Новый год волшебные праздники»

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«Промомед» инвестирует в инновационные лекарства 7 млрд рублей

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ФПК «Гарант-Инвест» выступила спонсором и участником XVIII Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге

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О запуске голосового ассистента приложения «Моя Москва» рассказала Наталья Сергунина

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Алексей Кузовкин о связи западных санкций с развитием российского IT-сектора

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Hengli Intelligent Plant добивается производственной эффективности с помощью решений AspenTech

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Под Новосибирском к участию в Экодиктанте привлекли осужденных ИК-9

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С сентября почти 10 тысяч студентов получили кредит на образование в Сбере

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Музыкой для души занялся российский предприниматель Павел Михмель

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В РФ завершена оцифровка научных журналов по направлению «Химия, биология и физиология»

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TOUGHBOOK в Антарктиде: защищенные ноутбуки помогают оставаться на связи в самых дальних уголках Земли

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От бумажного документооборота отказалось Правительство Белгородской области

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Продвижение многовековых ювелирных традиций Дагестана требует объединения мастеров

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PEGASUS DEVELOPMENT: крупное IPO в 2021 году

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