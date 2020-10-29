Рустам Гильфанов о важности инновационной корпоративной культуры

Любой компании для поддержания нужного уровня конкурентоспособности нужно уметь быть гибкой к изменению конъектуры рынка, внедряя новые организаторские, маркетинговые решения для более качественного и комфортного продвижения своей продукции. Однако внедрение всего нового не поможет, если персонал компании не думает по-новому. Международный инвестор и ИТ-бизнесмен Рустам Гильфанов поведал как стать новатором в мыслях и на практике для создания абсолютного новой и эффективной корпоративной культуры.

По мнению Рустама, необходимость в изменениях внутри корпоративной культуры так же важна, как и маркетинг. Здесь нет разницы в том, что развивается – ИТ-проект, банк или кафе. Главная задача любого лидера и его команды – непрерывное совершенствование собственных знаний и навыков. Причем обучение должно пересекаться с развитием творческого потенциала для создания креативных идей. Креативным мышлением обладает каждый и именно сегодня креативность и гибкость ума стали основным навыком в создании и продвижении бизнеса.

Рустам уверен в том, что любая, даже самая консервативная компания может адаптировать старую корпоративную культуру под нужды нового времени, привлекая новых креативных специалистов и вкладывая в образование собственных сотрудников. За много лет практики Рустам создал целый топ-лист методов развития креативности.

Инхаус-хакатоны

Хакатон – новаторская атмосфера с элементами прямой конкуренции. Такой метод развития креативности напрямую граничит с реальным миром, так как проводятся подобные марафоны командно и на время. Основной целью хакатона является решение какой-то задачи с нуля на время, что ускоряет мыслительный процесс. Благодаря им раскрывается творческий потенциал сотрудников, что позволяет проводить активный мозговой штурм на совершенно ином уровне. Благодаря этому методу сотрудники становятся прямыми участниками создания продукта и помогают создать для него новые функции.

Организация мастермайнд-групп

Мастермайнд-группы – небольшие сообщества людей, встречающихся для обмена опытом и мотивации друг друга в обычной жизни и на работе. Такие группы строятся на спичах каждого участника. Так, каждому дается по 15-20 минут времени для озвучивания своей проблемы, в дальнейшем участники группы дают советы, делятся личным опытом или источникам для решения проблемы на протяжении 10 минут. К следующей встрече участник должен проработать рекомендации. Такой метод хорошо укрепляет сообщество людей, работающих в одной сфере.

Менторинг

Меторинг в технологических стартапах является самой типичной практикой. Ментор или наставник делится со всеми своим опытом и знаниями, не указывает, а показывает ситуацию с другой стороны, что отрезвляет сотрудников, позволяя им мыслить шире.

Также активно внедряются в процесс обучения и новые технологии, включая AI и VR. К примеру, при помощи VR-очков и оборудования к ним возможно записать речь перед виртуальной публикой, проводить семинары для большого количества людей из разных уголков страны или планеты. Также такая технология может использоваться с целью тренировки речи пред большой аудиторией – в дальнейшем можно посмотреть запись и провести работу над ошибками.

Инновации внутри любой компании невозможны без прямого участия руководителей, которые своим примером должны вдохновлять сотрудников. Каждый руководитель должен быть бесстрашным в принятии чего-то нового. Будущее за корпоративной культурой, где людям станет невыгодно быть пассивными исполнителями.

Биографические сведения о Р. Гильфанове

Рустам Гильфанов – известный инвестор, сооснователь IT-компании, IT-предприниматель. Родился в 1983 году 6 января в Пермской области (П. Басим), в семье военнослужащего и педагога.

Прорывом в карьере Рустама стало открытие в 2006 году в Киеве аутсорсинговой ИТ-компании. На сегодняшний день организация является лидером разработки ПО для игр, финансового сектора и рекламных проектов.

Рустам Гильфанов уже отошел от непосредственного участия в бизнесе, чтобы заняться инвестированием в развивающиеся IT-проекты в сфере финансовых технологий, гейминга и потокового видео. Также Рустам посвящает себя благотворительности. Наиболее известные украинские проекты – «ЛакіБукс» и «Бібліотеки Майбутнього».

Гильфанов Рустам состоит в браке.