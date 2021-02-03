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Интеллектуальные системы в транспортной сфере

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Авто
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Какие новые цифровые технологии появляются в отрасли для оптимизации авто- и железнодорожных перевозок


Эксперты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета изучили и проанализировали интеллектуальные транспортные системы – сокращенно ИТС – чтобы выявить типовую линейку продуктов. По общему заключению, ИТС на данном этапе представляют собой не только автоматизированные системы управления дорожным движением, но и интегрируют складские и логистические процессы. Набор «умных» составляющих расширяется, благодаря чему компании могут непрерывно мониторить каждое звено перевозок.

Так, как рассказал генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани, частные операторы все чаще применяют технологию bigdata. В качестве примера эксперт привел сбор данных с транспортных средств и GPS-трекеров для анализа манеры вождения водителя и состояния машин. Это улучшило качество сервиса и сократило издержки в работе персонала и расходе топлива. Таким образом, с помощью подобных инструментов можно обнаружить скрытые проблемы и определить перспективные тенденции.

Отмечается также интерес к интернету вещей, хотя,по словам директора Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, по больше части – пока – за пределами России. Одна из причин – слабость развития цифровой инфраструктуры.

В сегменте железнодорожного транспорта также происходят свои подвижки. Например, холдинг «Металлоинвест» внедрил цифровую систему управления железнодорожным транспортом (АСУ ЖД) с интегрированной картой дорог. В ОАО «РЖД» утвердили концепцию проекта «Умный локомотив», которая в том числе подразумевает автоматизацию управления парком, локомотивными бригадами и деповской инфраструктурой.

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