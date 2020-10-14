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» » В России «озеленение» автотранспорта стартует «снизу»
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В России «озеленение» автотранспорта стартует «снизу»

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Авто / Бизнес
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Согласно данным агентства «Автостат», в августе рынок новых электромобилей в РФ увеличился на 62% относительно того же периода годом ранее. В общей сложности в стране зарегистрировано около 8000 электрокаров, а большая часть электронных зарядных станций (ЭЗС) находится в Московском регионе. Переход на электротранспорт является важным вопросом мировой повестки. Многие страны мира хотят отказаться от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) уже к середине века. В мегаполисах реализация таких проектов будет сопровождаться сложностями, куда проще с этим будет в новых небольших экологически чистых поселках с едиными стандартами проживания, сообщаетNational Geografic.


Одним из примеров таких поселений в России является элитный поселок Екатериновка (Конаковский район Тверской области, полторы сотни километров от столицы). Как рассказал представитель застройщика ООО «Ритейл» Юрий Коробов, на территории этого населенного пункта будут установлены ЭЗС. Владельцам электромобилей предоставят особые привилегии, в частности, их освободят от уплаты части коммунальных платежей. Также в Екатериновке стартует частная программа поддержки владельцев лодок и катеров с электрическими двигателями. Эта программа органично вписывается в государственный проект «Оздоровление Волги», который разработан по поручению президента России Владимира Путина. В ее рамках парковка на причалах поселка для владельцев лодок с электромоторами будет бесплатной. ЭЗС для таких судов на Иваньковском водохранилище станет первым подобным сооружением на Волге.

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