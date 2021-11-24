Алексей Кузовкин рассмотрел сферы, где активно реализуются технологии будущего

Практически во все сферы жизнедеятельности человека постепенно проникают технологии будущего. Алексей Викторович Кузовкин, генеральный директор компании «Инфософт», экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада», рассказал, какие возможные изменения ждут людей в «век технологий».

Мобильным интернетом 4G сегодня пользуется весь мир. Но уже разрабатывается проект запуска технологии 5G: сигнал будет передаваться через спутники, скорость интернета увеличится в 40 раз и перестанет зависеть от вышек.

В медицинской сфере, возможно, будет исключена потребность в донорах, так как на 3D-принтерах будут печатать даже внутренние органы – сердце, печень, легкие. Имеющиеся сейчас разработки пока дают возможность печатать лишь небольшие части тела – уши и нос, но потенциал для прогресса есть. Люди, страдающие от близорукости, носят линзы или очки. Новые контактные линзы, над которыми сегодня работают в Китае, смогут избавить от проблем со зрением. Предполагается, что они полностью восстановят зрение с помощью короткой безболезненной операции. Более того, человек сможет существенно улучшить зрение и четко видеть предметы на очень большом расстоянии. Ведется работа над технологиями, которые помогут излечивать у всех пациентов СПИД и рак.

Очень скоро роботы-доставщики заменят курьеров. Сэкономить на зарплате сотрудников и обойтись без услуг водителей смогут владельцы многих компаний, воспользовавшись автомобилем с автопилотом. Также не будет продавцов в магазинах благодаря автоматизации всех процессов продаж и оплаты товаров.

Ученые разработали спрей, который после нанесения на тело принимает вид одежды, поэтому, вполне возможно, что люди начнут создавать одежду самостоятельно, используя баллончики со спреем.