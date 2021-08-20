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Опытом с участниками интенсива «StartUp Степь» поделились инновационные трекеры

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Стартапы
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Опытом с участниками инженерно-технологического интенсива «StartUp Степь» поделились известные инновационные трекеры и ведущие представители организаций, реализующих высокотехнологичные проекты по всей России. Объединив изобретателей, ученых, предпринимателей и представителей отраслевых ведомств из разных регионов страны, событие состоялось в городе Ясном Оренбургской области. Им была предоставлена возможность в рамках теоретической и практической программы интенсива презентовать свои разработки и идеи, прокачать навыки, компетенции и знания, чтобы в дальнейшем применить их для интенсификации социально-экономического развития региона в рамках крупных производств. 

В программу интенсива вошли нацеленные на достижение конкретных результатов семинары, тренинги, экспертные сессии, образовательные треки, мастер-классы, а также лучший российский и международный опыт стартап-движения на примере реализованных кейсов. Многие идеи появлялись и тестировались буквально на площадке интенсива.

По словам Андрея Гольма, руководителя АО «Оренбургские минералы», такие мероприятия позволяют создать надежный фундамент для развития бизнеса и региона. Он заявил и о важности создания новых продуктов и развития диверсификации производства. Вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов, выступивший на сессии интенсива, назвал диверсификацию экономики важной задачей производителей и властей. Единственным путем для возможности остаться через 15-20 лет конкурентоспособными, считает он, является поиск и создание ниш. Необходимо также делать ставку на малый и средний бизнес.

Финальный этап конкурса «Техновызов» по кейсу «Хризотиловая долина» стал одной из частей программы интенсива «StartUp Степь». Перед экспертами АО «Оренбургские минералы», компании-заявителя технологических запросов и индустриального партнера конкурса, свои научно-технологические проекты и стартапы защищали изобретатели, конструкторы и предприниматели. Проекты программы Архипелаг 2121, частью которой официально стал «Техновызов», также попали в воронку оренбургского технологического конкурса. Победители получили гранты, а после реализации их условий смогут воспользоваться инвестициями на создание высокотехнологичных производств, которые войдут в качестве резидента в ТОСЭР Ясный.

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