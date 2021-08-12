Бизнесменов и изобретателей объединит инженерно-технологический интенсив «StartUp Степь»

Инженерно-технологический интенсив «StartUp Степь» объединит предпринимателей и изобретателей Оренбургской области. В городе Ясном, где 14-15 августа 2021 года пройдет мероприятие, будет открыта «StartUp Village». Сотрудники местных предприятий, научных подразделений, конструкторских бюро и других организаций – все, кто работает в Оренбуржье с технологиями, – смогут продемонстрировать собственные идеи, наработки и практические навыки. Они также смогут пообщаться и обсудить перспективы развития технологий с экспертами и инвесторами, узнать об успешных кейсах.

Семинары, лекции, образовательные мероприятия по изобретательству и продвижению стартапов, экспертные консультации и отраслевые мероприятия с представителями корпораций и инвесторами, а также питч-сессии и эвенты – все это включено в программу интенсива. Как и региональный этап всероссийского конкурса «Техновызов», который пройдет на одной из площадок интенсива. Проекты, Представленные на конкурс проекты рассмотрит одно из крупнейших производств в регионе – компания «Оренбургские минералы».

Лучшие стартапы по результатам соревнования получат возможность работать в ТОСЭР «Ясный» в качестве резидентов, ОМ станет их инвестором и грантодателем. Предложенные технологии будут включены в инфраструктуру горнодобывающей компании – она нуждается в инновационных решениях в области материалов, оптимизации технологических процессов, автоматизации и цифровизации логистики и т.д.

Предприятие ориентировано на создание среды, где компании смогут быстро внедрить в жизнь свои инновационные технологии, рассказал глава «Оренбургских минералов» Андрей Гольм, пообещав создать все условия для стремительного роста тем, кто сможет предложить оптимальные решения для модернизации производства.