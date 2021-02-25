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Обновленный пакет предложили пользователям разработчики Р7-Офис

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Стартапы
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Пользователям Р7-Офис разработчики платформы предложили обновленный пакет. Специалисты уже дважды за три месяца с учетом выявленных ошибок реализовали масштабное модернизирование, расширив инструментарий и спектр возможностей.

Доработки, прежде всего, коснулись безопасности. Настройка авторизации «Войти в домен» на странице авторизации добавлена для порталов с включенным LDAP. От необходимости авторизоваться для каждой сессии пользователи также избавлены: в настройки SSO добавлена возможность скрытия страницы авторизации. Усовершенствована работа с паролями: больше недопустимо указывать текущий пароль при его смене, минимальная длина пароля теперь должна быть 8 символов, пароли хешируются алгоритмом PBKDF2, передача пароля на сервер в открытом виде запрещена.

В редакторах также произведены изменения: появилась поддержка паролей и формата электронных книг fb2, обновлены механизмы работы с форматами ePub, mht, html, доступно шифрование файлов.  Есть возможность создавать в редакторе документов перекрестные ссылки, показывать нумерацию строк, включена поддержка итоговых примечаний, можно редактировать список автозамены в формулах.

Дизайн интерфейса портала совместной работы тоже подвергся доработке и изменениям. Открыты разделы «Последние документы» и «Избранное», создана поддержка изображений в формате webp, можно создать ссылку на комментарий и выбрать уровень «Пользовательский фильтр» в настройках уровня доступа к таблицам.

Расширен функционал в приложениях для iOS и Android – переработано контекстное меню, уменьшены размеры приложения. Открыть документы можно в форматах EPUB, FB2, HTML, MHT, а в DOTX – шаблоны документов. Редактор презентаций получил возможности редактирования, добавления, дублирования и удаления слайдов, смены их темы и другое.

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