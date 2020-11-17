ТОП 10 кращих телевізорів

Плануєте купити телевізор, однак не знаєте, як вибрати один із сотні запропонованих варіантів? Пропонуємо оглянути кращі 10 телевізорів, які варті вашої уваги.

Телевізор 55“ GAZER TV55-US2G

Смарт телевізор, який працює на ОС Android 7.1, із діагоналлю 55 дюймів, роздільною здатністю 4K UHD (3840X2160) та технологією HDR забезпечить ефект “повного занурення” в улюблену кінокартину. Крім того, чотириядерний процесор A53 64 bit і оперативна пам'ять 2 Гб, забезпечують хорошу швидкодію.

Телевізор 43“ GAZER TV43-US2G

Ця модель працює на операційній системі андроїд 7.1 – діагональ екрану 43 дюйми, а роздільна здатність 4K UHD (3840X2160), яка посилена технологією HDR. 4-ри ядерний процесор A53 64 bit забезпечує безперебійну роботу як в додатках, так і в браузері.

Телевізор 55“ SAMSUNG UE55TU8000

Телевізор працює на ОС Tizen. Діагональ екрану складає 55 дюймів із розширенням 4K UHD (3840X2160). Технологія HDR дозволить відобразити найдрібніші деталі зображення. За допомогою AirPlay 2 ви зможете керувати телевізором зі свого смартфона.

Телевізор 55“ TCL 55DC760

Це ультратонкий, 55-ти дюймовий телевізор із роздільною здатністю 4K UHD (3840X2160), оснащений аудіосистемою від компанії JBL, який подарує вам незабутній вечір кіно. Операційна система Android 8.0 зробить управління простішим та інтуїтивно зрозумілим.

Телевізор 43“ XIAOMI MI TV 4S 43'

43-ох дюймовий телевізор з роздільною здатністю 4K UHD (3840X2160). Технології HDR10 і Hybrid Log-Gamma підкреслюють виразність кольорів. Революційний чотириядерний процесор від Xiaomi, оснащений 2-ма Гб оперативної пам'яті, забезпечить плавність динамічних сцен.

Телевізор HOFFSON A55HD300T2S

Телевізор оснащений екраном із розширенням 4K UHD (3840X2160), розміром 55 дюймів. Операційна система андроїд забезпечить інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а аудіосистема DOLBY DIGITAL подарує відчуття перегляду улюбленого фільму наче в кінотеатрі.

Телевізор AKAI UA58LEP1UHD9

Смарт ТВ, який працює на ОС Android та оснащений екраном розміром 58 дюймів із роздільною здатністю 4K UHD (3840X2160) подарує вам нові відчуття при перегляді улюбленого фільму. Аудіосистема складається з двох динаміків DOLBY DIGITAL сумарною потужністю 20 Вт.

Телевізор SAMSUNG TU8510

Екран з діагоналлю 50 дюймів та роздільною здатністю 4K UHD (3840X2160), посилений технологією HDR, дозволить помітити найдрібніші деталі, а екшн-сцени стануть плавними як ніколи раніше.

Телевізор 50“ SAMSUNG UE50TU8500

Пориньте в зображення з високою якістю кольоропередачі за допомогою 50-ти дюймового екрана із роздільною здатністю 4K UHD (3840X2160). Крім того, ця модель оснащена технологією HDR. А процесор Tizen забезпечить хорошу швидкодію.

Телевізор 65“ SAMSUNG QE65Q77TAUXUA

Телевізор, який оснащений 65-дюймовим екраном із роздільною здатністю 4K UHD (3840X2160), та пдсилений технологією квантових точок, забезпечить найкращу якість зображення. В придачу, потужний процесор Samsung Quantum 4K забезпечить відмінну швидкодію.

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