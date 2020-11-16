ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

15:06
Татарстанские разработчики инновационной тест-системы ранней диагностики болезни Паркинсона получили грант Фонда «Сколково» в 30 млн. руб
11:45
Новый Музей мусора в Крыму стал площадкой Экодиктанта во Всемирный день рециклинга
11:34
Михаил Романов обратился к Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование дела о падении ребенка со скалодрома в «Питерлэнде»
15:34
VOMER + Яндекс= Алиса - союз интеллектов
14:56
Программа Executive MBA СПбГУ подтверждает свой высокий уровень
11:42
Новую версию Arria для Power BI запустила Arria NLG
08:30
MIA BOYKA сняла клип с участием Бустера в «Лужниках»
17:05
Франшиза по банкротству: как открыть юридический бизнес
обновлено
13:55
Диспетчеры аварийной службы будут контролировать выполнение заявок онлайн
08:50
Специалисты Минобороны России строят объекты для водоснабжения Крыма
20:29
ГК ЛАНИТ провела онлайн-конференцию «Умные решения - умная страна: инновационные технологии для новой реальности»
19:42
ГК МИЦ и «Яндекс» будут вместе реализовывать проекты в сфере коммерческих коммуникаций
15:22
Высшая школа экономики объявила победителей Всероссийскогоонлайн-фестиваля университетских технологических проектов
07:00
5 правил подготовки к Черной пятнице 2020
20:17
Московский центр развития кадрового потенциала представил виртуальный тренажер для классных руководителей
16:08
Михаил Мень: повышение экологической грамотности актуально для всех групп населения
15:30
Программа #тыЭтоЯ на «Авторадио» поможет родителям научиться слушать и слышать ребенка
20:51
Проекты для "Умного города" поборются за 10 миллионов инвестиций от "Акселератора возможностей" "Программного продукта"
17:04
Единый стандарт для реализации социальных проектов выработают участники информационно-консультационного марафона ФНКА России
16:57
В школах столицы откроется новое направление предпрофессионального образования — медиаклассы
10:27
Все о краудфандинге расскажут эксперты в образовательной программе от Planeta.ru
09:27
Владимир Потанин назвал приоритеты нового четырехстороннего соглашения по Норильску
09:04
Статус аккредитованного работодателя АССА получила компания BCG
16:05
Михаил Романов: «Петербургская система ЖКХ – в центре внимания всех уровней власти»
15:21
Smart Modular Data Center 5.0 – центр обработки данных нового поколения от Huawei
15:01
Цифровой нотариат на страже прав граждан
09:47
Основные медиатренды в области ИТ за III квартал 2020 года: 5G, облачные технологии и блокчейн лидируют по количеству упоминаний в российских медиа
08:30
Онлайн дискуссия «Где жить дальше? Новые типологии жилья и инновационные технологии строительства»
обновлено
17:16
Рейтинг самых активных ночью городов составил вертикальных видео «Клипы» ВКонтакте
15:07
Михаил Романов обратился в Генеральную прокурору РФ с просьбой проверить недобросовестного подрядчика, оставившего тротуары во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в аварийном состоянии
09:45
Лучшие качества фреймворка Laravel реализованы в системе «WM.Laravel»
19:43
Ведущие специалисты России обсудили перспективы цифрового образования в онлайне
16:46
Страхование спортсменов – одна из программ компании «ЕВРОИНС»
 Больше новостей
» » 5 правил подготовки к Черной пятнице 2020
-

5 правил подготовки к Черной пятнице 2020

Поделиться:
Стартапы
265
Самая грандиозная распродажа в году – Черная пятница. Дата проведения акции меняется каждый год. По традиции ее организовывают после американского Дня благодарения, выпадающего на последний четверг ноября. В этом году распродажа начнется 27 числа и пройдет в онлайн-формате.Ритейлеры решили снижать цены в интернет-магазинах, так как в офлайн точках продаж нельзя собрать большое количество людей из-за карантинных мер. Чтобы насладиться выгодным шопингом на 100%, придерживайтесь простых правил.

Правило 1. Составьте список покупок
Распродажа на Черную пятницу охватывает все ниши. Чтобы не пришлось мешкать, спешить и принимать сложные решения, когда вы ограничены по времени, напишите, что конкретно планируете покупать.
Добавьте в список дорогие товары, покупку которых давно откладываете. Скидки достигают 70%, поэтому в этот день покупают электронику и бытовую технику, персональный электротранспорт, брендовую одежду и т.д.

Правило 2. Выберите магазины
Аналогично списку товаров нужно составить список интернет-магазинов. Черная пятница 2020 будет масштабной, в акции примут участие маленькие интернет-магазины без офлайн представительства и крупные торговые сети. 
Подумайте, в каких магазинах могут быть нужные товары. Сравните цены на товары через прайс-агрегаторы. Выбирайте магазины с самой выгодной скидкой, но при этом старайтесь выбирать из популярных торговых сетей. Таким образом вы ограничите себя от сотрудничества с недобросовестными продавцами.

Правило 3. Рассчитайте бюджет
Учитывая, что Black Friday 2020 сосредоточится в интернет-магазинах, нужно заранее положить деньги на карточку. Расплачиваться картой удобнее, чем наличными при встрече с курьером, это позволяет заработать кэшбэк в магазинах и позже потратить его на частичную оплату других товаров.

Бюджет рассчитывайте исходя из приблизительной стоимости всех необходимых товаров с учетом скидки. Проверить размер скидки можно в каталоге магазинов за несколько дней до старта распродажи. Дополнительно заложите 10-15% от получившейся суммы. Если вы понимаете, что сумма шопинга выходит слишком большой, уберите из списка товары, покупка которых не так важна. Еще раз пересчитайте бюджет и переведите деньги на карточку. 

Правило 4. Не отвлекайтесь на мелочи
На страницах магазинов либо в рекламных объявлениях вы наверняка увидите много товаров, которые привлекут внимание. Чаще всего это ненужные мелочи. Большие скидки на Черную пятницу – повод для большого шопинга, не тратьте время и бюджет на безделушки.

Правило 5. Мониторьте цены до начала распродажи
Иногда ритейлеры хитрят и предлагают большие скидки за день-два до начала акции или сразу после. Black Friday продлится 3-5 дней, длительность зависит от магазина. По окончанию уикенда пройдет Киберпонедельник, так что постарайтесь растянуть заложенный бюджет до понедельника.
Система комментирования SigComments