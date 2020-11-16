5 правил подготовки к Черной пятнице 2020

Самая грандиозная распродажа в году – Черная пятница. Дата проведения акции меняется каждый год. По традиции ее организовывают после американского Дня благодарения, выпадающего на последний четверг ноября. В этом году распродажа начнется 27 числа и пройдет в онлайн-формате.Ритейлеры решили снижать цены в интернет-магазинах, так как в офлайн точках продаж нельзя собрать большое количество людей из-за карантинных мер. Чтобы насладиться выгодным шопингом на 100%, придерживайтесь простых правил.
Правило 1. Составьте список покупок
Распродажа на Черную пятницу охватывает все ниши. Чтобы не пришлось мешкать, спешить и принимать сложные решения, когда вы ограничены по времени, напишите, что конкретно планируете покупать.
Добавьте в список дорогие товары, покупку которых давно откладываете. Скидки достигают 70%, поэтому в этот день покупают электронику и бытовую технику, персональный электротранспорт, брендовую одежду и т.д.
Правило 2. Выберите магазины
Аналогично списку товаров нужно составить список интернет-магазинов. Черная пятница 2020 будет масштабной, в акции примут участие маленькие интернет-магазины без офлайн представительства и крупные торговые сети.
Подумайте, в каких магазинах могут быть нужные товары. Сравните цены на товары через прайс-агрегаторы. Выбирайте магазины с самой выгодной скидкой, но при этом старайтесь выбирать из популярных торговых сетей. Таким образом вы ограничите себя от сотрудничества с недобросовестными продавцами.
Правило 3. Рассчитайте бюджет
Учитывая, что Black Friday 2020 сосредоточится в интернет-магазинах, нужно заранее положить деньги на карточку. Расплачиваться картой удобнее, чем наличными при встрече с курьером, это позволяет заработать кэшбэк в магазинах и позже потратить его на частичную оплату других товаров.
Бюджет рассчитывайте исходя из приблизительной стоимости всех необходимых товаров с учетом скидки. Проверить размер скидки можно в каталоге магазинов за несколько дней до старта распродажи. Дополнительно заложите 10-15% от получившейся суммы. Если вы понимаете, что сумма шопинга выходит слишком большой, уберите из списка товары, покупка которых не так важна. Еще раз пересчитайте бюджет и переведите деньги на карточку.
Правило 4. Не отвлекайтесь на мелочи
На страницах магазинов либо в рекламных объявлениях вы наверняка увидите много товаров, которые привлекут внимание. Чаще всего это ненужные мелочи. Большие скидки на Черную пятницу – повод для большого шопинга, не тратьте время и бюджет на безделушки.
Правило 5. Мониторьте цены до начала распродажи
Иногда ритейлеры хитрят и предлагают большие скидки за день-два до начала акции или сразу после. Black Friday продлится 3-5 дней, длительность зависит от магазина. По окончанию уикенда пройдет Киберпонедельник, так что постарайтесь растянуть заложенный бюджет до понедельника.
Правило 1. Составьте список покупок
Распродажа на Черную пятницу охватывает все ниши. Чтобы не пришлось мешкать, спешить и принимать сложные решения, когда вы ограничены по времени, напишите, что конкретно планируете покупать.
Добавьте в список дорогие товары, покупку которых давно откладываете. Скидки достигают 70%, поэтому в этот день покупают электронику и бытовую технику, персональный электротранспорт, брендовую одежду и т.д.
Правило 2. Выберите магазины
Аналогично списку товаров нужно составить список интернет-магазинов. Черная пятница 2020 будет масштабной, в акции примут участие маленькие интернет-магазины без офлайн представительства и крупные торговые сети.
Подумайте, в каких магазинах могут быть нужные товары. Сравните цены на товары через прайс-агрегаторы. Выбирайте магазины с самой выгодной скидкой, но при этом старайтесь выбирать из популярных торговых сетей. Таким образом вы ограничите себя от сотрудничества с недобросовестными продавцами.
Правило 3. Рассчитайте бюджет
Учитывая, что Black Friday 2020 сосредоточится в интернет-магазинах, нужно заранее положить деньги на карточку. Расплачиваться картой удобнее, чем наличными при встрече с курьером, это позволяет заработать кэшбэк в магазинах и позже потратить его на частичную оплату других товаров.
Бюджет рассчитывайте исходя из приблизительной стоимости всех необходимых товаров с учетом скидки. Проверить размер скидки можно в каталоге магазинов за несколько дней до старта распродажи. Дополнительно заложите 10-15% от получившейся суммы. Если вы понимаете, что сумма шопинга выходит слишком большой, уберите из списка товары, покупка которых не так важна. Еще раз пересчитайте бюджет и переведите деньги на карточку.
Правило 4. Не отвлекайтесь на мелочи
На страницах магазинов либо в рекламных объявлениях вы наверняка увидите много товаров, которые привлекут внимание. Чаще всего это ненужные мелочи. Большие скидки на Черную пятницу – повод для большого шопинга, не тратьте время и бюджет на безделушки.
Правило 5. Мониторьте цены до начала распродажи
Иногда ритейлеры хитрят и предлагают большие скидки за день-два до начала акции или сразу после. Black Friday продлится 3-5 дней, длительность зависит от магазина. По окончанию уикенда пройдет Киберпонедельник, так что постарайтесь растянуть заложенный бюджет до понедельника.