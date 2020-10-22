Наталья Сергунина пригласила предпринимателей воспользоваться программами поддержки IT-бизнеса

О новых мерах поддержки, предназначенных для предпринимателей, занимающихся высокотехнологичным бизнесом, рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Как сообщает ТАСС, в рамках форума «Открытые инновации» подписаны соглашения между Правительством Москвы и рядом крупных научных и учебных учреждений. Совместная работа будет вестись с университетами, Агентством инноваций Москвы, фондом «Московский инновационный кластер», «Национальной инжиниринговой корпорацией» и другими. По словам Натальи Сергуниной, в рамках программы «Московский акселератор» подготовлены новые треки в сфере новых технологий в инжиниринге и строительстве. «Разработчики перспективных решений в этой области получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы», - пояснила вице-мэр. Реализация совместных проектов в реальных условиях на производствах также будет вестись благодаря соглашению, подписанному между Агентством инноваций Москвы и Московской торгово-промышленной палатой.