Советы от «Газда», как выбрать пластиковые межкомнатные двери для разных комнат?

Межкомнатные двери из пластика из года в год доказывают свою перспективность и пользуются спросом среди покупателей. Этот материал стал новой классикой в современном мире и давно стоит на одном ряду с деревом. Чтобы изделие долго радовало вас привлекательным внешним видом и отменными характеристиками, стоит серьезно подойти к его приобретению. «Газда» поможет определить, на что в первую очередь стоит обращать внимание при покупке и как не прогадать с выбором.
Еще несколько лет назад, чтобы получить качественные межкомнатные двери, их необходимо было заранее заказывать и ждать около месяца. На сегодняшний же день достаточно просто пойти в любой мебельный магазин и выбрать то изделие, что понравится и подойдет по цене. Разновидностей такой продукции очень много, поэтому современный покупатель должен быть более избирательным.
Несмотря на стереотипы, которыми окружены подобного рода товары, пластиковые межкомнатные двери отличаются прочностью и долговечностью. К их плюсам относят также высокие эксплуатационные характеристики: влагостойкость и привлекательный внешний вид. Но, чтобы наслаждаться их преимуществами, необходимо для начала правильно выбрать товар, с чем вам и поможет «Газда».
Что нужно учитывать при выборе изделий в каждую из комнат?
- Для ванной. Так как ванная комната – это приватное пространство, то лучше выбирать для нее глухие двери без остекления. Классическим вариантом считаются модели в белом цвете, но можно поэкспериментировать и выбрать контрастно яркие изделия.
- Для кухни. В этой комнате принято устанавливать двери с прозрачным или матовым стеклом, разнообразие выбора которых позволяет подобрать их под любой интерьер. Современные стекла отличаются высоким уровнем прочности и не нуждаются в особом уходе.
- Для спальни. Если эта комната выполнена в классическом стиле, то рационально будет подбирать пластиковую дверь под дерево. Когда же речь идет о современном интерьере, таком как хай-тек или лофт, то тут приветствуется наличие оригинальных вставок из стекла и геометрических форм.
По каким признакам классифицируют межкомнатные двери из пластика?
- По особенностям конструкции. Все модели можно поделить на распашные, раздвижные и складные. Самыми востребованными среди покупателей являются распашные двери, а к менее распространенным относят складные и раздвижные.
- По типу дверных полотен. Их полотно может быть остеклено полностью или частично. Могут встречаться и глухие двери, которые лишены какого-либо остекления. Рекомендаций касательно выбора по этой отличительной черте нет, ведь каждый должен приобретать то изделие, что ему больше нравится или гармоничнее вписывается в общий интерьер.
- По особенностям и числу створок. Это стандартный момент, который характерен не только для пластиковых, но и для любых других видов дверей. И соответственно изделия могут быть двустворчатыми или одностворчатыми. Дверное полотно из пластика может обладать как традиционной прямоугольной конструкцией, так и арочной.
- По внешнему оформлению. Интересные текстуры или цвета могут достигаться двумя самыми распространенными способами - покраска или ламинация. Первый вариант радует разнообразием выбора цветов и оттенков, но может разочаровать низким уровнем стойкости. Ламинация же обойдется в разы дороже, но вместе с тем она более долговечная и стойкая.
На что еще обратить внимание при выборе?
Выделяют два момента, от которых зависит качество приобретаемого товара:
- Профиль. При покупке необходимо сразу же проверить количество камер, ведь от них зависит качество шумоизоляции. Стоит отдавать предпочтение той модели, в которой не меньше трех или четырех камер. Не забудьте брать во внимание и производителя. Например, компания Rehau считается одной из самых лучших.
- Фурнитура. К этой категории относят замок, петлю и ручки. Очень неприятно, когда после недельного использования двери эти комплектующие ломаются. Особенно много хлопот приносит вышедший из строя замок. Застраховать себя от возможных неприятностей можно, если правильно выбирать фурнитуру.