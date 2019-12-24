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Советы от «Газда», как выбрать пластиковые межкомнатные двери для разных комнат?

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Межкомнатные двери из пластика из года в год доказывают свою перспективность и пользуются спросом среди покупателей. Этот материал стал новой классикой в современном мире и давно стоит на одном ряду с деревом. Чтобы изделие долго радовало вас привлекательным внешним видом и отменными характеристиками, стоит серьезно подойти к его приобретению. «Газда» поможет определить, на что в первую очередь стоит обращать внимание при покупке и как не прогадать с выбором.


Еще несколько лет назад, чтобы получить качественные межкомнатные двери, их необходимо было заранее заказывать и ждать около месяца. На сегодняшний же день достаточно просто пойти в любой мебельный магазин и выбрать то изделие, что понравится и подойдет по цене. Разновидностей такой продукции очень много, поэтому современный покупатель должен быть более избирательным.
Несмотря на стереотипы, которыми окружены подобного рода товары, пластиковые межкомнатные двери отличаются прочностью и долговечностью. К их плюсам относят также высокие эксплуатационные характеристики: влагостойкость и привлекательный внешний вид. Но, чтобы наслаждаться их преимуществами, необходимо для начала правильно выбрать товар, с чем вам и поможет «Газда».  
Что нужно учитывать при выборе изделий в каждую из комнат?
  • Для ванной. Так как ванная комната – это приватное пространство, то лучше выбирать для нее глухие двери без остекления. Классическим вариантом считаются модели в белом цвете, но можно поэкспериментировать и выбрать контрастно яркие изделия.
  • Для кухни. В этой комнате принято устанавливать двери с прозрачным или матовым стеклом, разнообразие выбора которых позволяет подобрать их под любой интерьер. Современные стекла отличаются высоким уровнем прочности и не нуждаются в особом уходе.
  • Для спальни. Если эта комната выполнена в классическом стиле, то рационально будет подбирать пластиковую дверь под дерево. Когда же речь идет о современном интерьере, таком как хай-тек или лофт, то тут приветствуется наличие оригинальных вставок из стекла и геометрических форм. 

По каким признакам классифицируют межкомнатные двери из пластика?
  • По особенностям конструкции. Все модели можно поделить на распашные, раздвижные и складные. Самыми востребованными среди покупателей являются распашные двери, а к менее распространенным относят складные и раздвижные.
  • По типу дверных полотен. Их полотно может быть остеклено полностью или частично. Могут встречаться и глухие двери, которые лишены какого-либо остекления. Рекомендаций касательно выбора по этой отличительной черте нет, ведь каждый должен приобретать то изделие, что ему больше нравится или гармоничнее вписывается в общий интерьер.
  • По особенностям и числу створок. Это стандартный момент, который характерен не только для пластиковых, но и для любых других видов дверей. И соответственно изделия могут быть двустворчатыми или одностворчатыми. Дверное полотно из пластика может обладать как традиционной прямоугольной конструкцией, так и арочной.
  • По внешнему оформлению. Интересные текстуры или цвета могут достигаться двумя самыми распространенными способами - покраска или ламинация. Первый вариант радует разнообразием выбора цветов и оттенков, но может разочаровать низким уровнем стойкости. Ламинация же обойдется в разы дороже, но вместе с тем она более долговечная и стойкая.  

На что еще обратить внимание при выборе?
Выделяют два момента, от которых зависит качество приобретаемого товара:
  1. Профиль. При покупке необходимо сразу же проверить количество камер, ведь от них зависит качество шумоизоляции. Стоит отдавать предпочтение той модели, в которой не меньше трех или четырех камер. Не забудьте брать во внимание и производителя. Например, компания Rehau считается одной из самых лучших. 
  2. Фурнитура. К этой категории относят замок, петлю и ручки. Очень неприятно, когда после недельного использования двери эти комплектующие ломаются. Особенно много хлопот приносит вышедший из строя замок. Застраховать себя от возможных неприятностей можно, если правильно выбирать фурнитуру.
Обустраивайте дом или квартиру межкомнатными пластиковыми дверями, а «Газда» обеспечит их качественность и доступность. 
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