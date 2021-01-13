Наталья Сергунина предложила москвичам усовершенствовать работу краудсорсинговой платформы

«За шесть лет работы краудсорсинговой платформы реализовано более 2,6 тысячи предложений горожан», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она пригласила жителей столицы совместно усовершенствовать работу самого сервиса - это можно сделать с 18 по 20 января включительно на платформе crowd.mos.ru в рамках проекта «Город идей». Эксперты отберут самые перспективные идеи, после чего их выставят для обсуждения. Предложения, получившие наибольшее количество голосов пользователей, будут реализованы. Москвичи активно участвуют в краудсорсинг-проектах - благодаря им в городе появились новые маршруты общественного транспорта, разработано мобильное приложение ЕМИАС для записи на прием к врачу и многое другое. Самым популярным по количеству участников и числу идей в прошлом году стал проект «Московские центральные диаметры»: в нем приняли участие более 17 тысяч москвичей. Подробнее о возможности принять участие в развитии платформы - на официальном сайте Мэра Москвы.