ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

15:39
Олимпиаду «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» в четвертый раз проведут в столице
13:18
Вышел из печати совместный выпуск делового издания «Ведомости» и ЛАНИТ «Технологии новой реальности»
13:01
Электрозарядки КРЭТ могут быть использованы в каршеринговых компаниях страны
09:15
Портал Экодиктант.рус пережил шквал кибератак
15:23
Самое ЯРКОЕ событие декабря 2020 года для ценителей брейк-данса и граффити
10:08
Аналог Википедии, который удивит практичностью и функциональностью
09:15
“Бизнес уикенд”
08:47
Зарядные станции для электромобилей
23:09
ГК ЛАНИТ первенствовала в рейтинге крупнейших игроков рынка BPM за 2019 год
15:16
В Москве прошел третий круглый стол по отбору IT-технологий в сфере обращения с отходами для включения в Программу пилотного тестирования инноваций
17:55
Бизнес-проекты представили молодые предприниматели РФ и Западного Казахстана на форуме «Стартап»
20:32
Куда отправиться для встречи Нового года в России?
15:26
Наталья Сергунина рассказала об успехах слушателей детских технопарков Москвы
15:59
Хризотилцементные фасадные плиты «Виколор» – надежный материал для строительства больниц
15:23
Дан старт конкурсным испытаниям второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
13:46
Ольга Королёва: музыка – это моя отдушина
11:14
Наконечник рулевой тяги MEYLE-HD: советы и рекомендации для правильной установки
08:52
На ICT.Moscow появился раздел для новых деловых знакомств в ИТ-индустрии
18:36
Forbes включил группу компаний ЛАНИТ в ТОП-50 лучших работодателей РФ
17:37
Сбер запускает уникальный процесс на основе AI для кредитования бизнеса с выручкой от 400 млн рублей
13:29
Как провести банкротство при отсутствии имущества с минимальными затратами
15:15
Активисты проекта ОНФ «Народный фермер» считают необходимым снизить избыточные СанПины
13:20
Выпуск сложного изделия БП-18 осваивает Арзамасский приборостроительный завод
14:26
Panasonic TOUGHBOOK 33 стал спутником Изабель Йошке в кругосветной парусной регате Vend?e Globe 2020
16:24
Компания «Хирана +» стала резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва»
09:00
McStore: техника Apple для каждого украинца
18:30
Zebra Technologies представила результаты 13-го ежегодного исследования Global Shopper Study
10:10
Гостями программы #тыЭтоЯ станут Аркадий Новиков и Егор Кончаловский
09:41
В Севкабель Порту в Петербурге открылся новый, панорамный «Каток у моря»!
09:19
2 миллиона рублей и корона: Николай Валуев, Катя Гордон и другие медийные представители жюри выбрали офисную красавицу
21:58
Порядка 130000000 рублей вложит в производство сим-карт новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва»
09:49
Частный дом пенсионерки снабдили солнечными батареями
17:03
СберЛогистика заключила договор с магазином «ЧИП и ДИП»
 Больше новостей
» » Олимпиаду «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» в четвертый раз проведут в столице
-

Олимпиаду «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» в четвертый раз проведут в столице

Поделиться:
Softnews
154

ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» департамента образования и науки российской столице готовит проведение уже четвертой по счету олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Она традиционно ориентирована на преподавателей информатики местных школ. По причине распространения коронавирусной инфекции проведение состязания готовится в удаленном режиме. Регистрация участников открыта до 31 числа текущего месяца.


Сообщается, что грядущая олимпиада пройдет в три этапа: с 18 по 31 января, 1 февраля по 31 марта и с 1 по 30 апреля соответственно. В рамках первого тура учителя будут выполнять 18 заданий суммарно по шести IT-направлениям, во время второго этапа их ждет решение практических кейсов, а в финальную стадию смогут выйти только три десятка учителей информатики. Следует добавить, что триумфаторы и лауреаты состязания получат призы, а также смогут стать участниками профессионального конкурса «Учитель года Москвы».

Система комментирования SigComments