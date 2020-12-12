Олимпиаду «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» в четвертый раз проведут в столице

ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» департамента образования и науки российской столице готовит проведение уже четвертой по счету олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Она традиционно ориентирована на преподавателей информатики местных школ. По причине распространения коронавирусной инфекции проведение состязания готовится в удаленном режиме. Регистрация участников открыта до 31 числа текущего месяца.





Сообщается, что грядущая олимпиада пройдет в три этапа: с 18 по 31 января, 1 февраля по 31 марта и с 1 по 30 апреля соответственно. В рамках первого тура учителя будут выполнять 18 заданий суммарно по шести IT-направлениям, во время второго этапа их ждет решение практических кейсов, а в финальную стадию смогут выйти только три десятка учителей информатики. Следует добавить, что триумфаторы и лауреаты состязания получат призы, а также смогут стать участниками профессионального конкурса «Учитель года Москвы».