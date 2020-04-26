Как ускорить загрузку Windows до предела

Сегодня мы хотели бы показать Вам как можно ускорить загрузку вашей операционной системы. Наверное, каждому из Вас хотелось что бы ваша OS загружалась быстрее, поэтому мы Вам покажем маленькую хитрость Windows.
2. Пишем такую команду: msconfig (см. ниже)
3. У Вас откроется такое окно:
4. Переходим во вкладку "Загрузка" и кликаем на "Дополнительные параметры":
5. В поле "Число процессоров" выбираем самое большое число, в моём случае это 2. Вот как это должно выглядеть:
6. Нажимаем кнопку "Ок" и можем либо перезагрузить Windows сейчас, либо сделать это позже. Тут решать Вам.
Как это сделать?1. Нажимаем сочетание клавиш Win + R. Откроется вот такое окно:
2. Пишем такую команду: msconfig (см. ниже)
3. У Вас откроется такое окно:
4. Переходим во вкладку "Загрузка" и кликаем на "Дополнительные параметры":
5. В поле "Число процессоров" выбираем самое большое число, в моём случае это 2. Вот как это должно выглядеть:
6. Нажимаем кнопку "Ок" и можем либо перезагрузить Windows сейчас, либо сделать это позже. Тут решать Вам.